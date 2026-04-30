Madagascar: Andohatapenaka - Un motocycliste meurt écrasé par un taxi-be

Un motocycliste victime d'un accident a été projeté sous un taxi-be et écrasé à Andohatapenaka, en face du portail de l'hôpital manarapenitra, avant-hier dans l'après-midi. L'homme, âgé de 47 ans, a perdu la vie sur le coup. Le chauffeur du taxi-be a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Quant à la dépouille de la victime, elle a été prise en charge par la famille à l'hôpital avant d'être ramenée à son domicile.

D'après les constatations et l'enquête menées par la police, la moto de type scooter, de marque Yamaha Cygnus III, conduite par la victime, venait du nord, en provenance du virage situé près des magasins d'Art malagasy. Il aurait été accroché par un véhicule venant en sens inverse, ce qui l'a fait chuter. Ce véhicule n'a toutefois pas pu être clairement identifié.

À la suite de cette chute, le motocycliste a été écrasé par la roue arrière d'un taxi-be qui circulait dans la même direction que lui. C'est principalement sa tête qui a été touchée. Le sang s'est répandu sur la chaussée. Comme l'hôpital manarapenitra d'Andohatapenaka se trouve juste en face, les soignants sont rapidement sortis pour lui porter secours. Il a été transporté sur un brancard, mais malheureusement, il avait déjà rendu son dernier souffle. Le véhicule du Bureau municipal d'hygiène (BMH) a ensuite transporté le corps à la morgue du Centre hospitalier Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA), le soir même.