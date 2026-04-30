Madagascar: Ambohimangakely - Forestival mélange culture et sport

À Ambohimangakely, la culture et le sport se donnent une nouvelle fois rendez-vous le 2 mai. Le Forestival signe son grand retour avec une troisième édition portée par l'association Traceur Gasy.

Le Forestival revient avec une programmation mêlant arts, performances et disciplines sportives afin de soutenir les athlètes malgaches engagés à la Coupe du monde de parkour de Montpellier. Au-delà d'un simple événement festif, cette rencontre culturelle et sportive ambitionne de soutenir la délégation malgache de parkour qui représentera Madagascar lors de la Coupe du monde de Montpellier, organisée du 13 au 17 mai prochains.

Pensé comme un espace de découverte et de partage, le festival proposera une programmation riche réunissant plusieurs disciplines artistiques et sportives. Les participants pourront assister à différents ateliers participatifs autour du yoga, du parkour, de la danse, de l'art du cirque et des arts visuels. L'artiste Mariam Amyra animera notamment un atelier consacré à la création artistique, renforçant la dimension culturelle de l'événement.

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À travers cette diversité d'activités, les organisateurs souhaitent créer des passerelles entre les univers artistiques et sportifs tout en encourageant l'initiation et l'échange. Le Forestival entend ainsi valoriser des pratiques complémentaires où créativité, expression corporelle et dépassement de soi occupent une place centrale.

Live

La scène artistique sera également au coeur du rendez-vous. Le groupe Greed Fam représentera le krump à travers des performances énergiques, tandis que l'humoriste Sombiniaina apportera une touche de stand-up au programme. Des concerts live viendront compléter l'ambiance avec les prestations de Mandresy Jboys et Rock'Andro, accompagnées d'une animation DJ destinée à prolonger l'atmosphère festive tout au long de la journée.

Au-delà de son aspect culturel, cette troisième édition porte une dimension sportive importante. Les fonds et la mobilisation générés autour du festival visent à soutenir les athlètes malgaches qualifiés pour la Coupe du monde de parkour à Montpellier. La délégation sera composée de Johnson Erico Myo et Dinah Rakotoarijaona dans la catégorie Speed Run, d'Antsaharinivo Harssen Abdel Sahidah et Patty Andrianavalona en freestyle, sous l'encadrement du coach Serge Ranaivomanana.

Le Forestival confirme également son succès grandissant auprès du public. Les deux premières éditions avaient déjà rassemblé plus de 200 participants, entre spectateurs, artistes et organisateurs. Une affluence qui témoigne de l'intérêt croissant pour ce rendez-vous mêlant culture urbaine, art et sport à Madagascar.