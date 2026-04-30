Sénégal: Elargissement de la route des Niayes - Un niveau d'exécution des travaux satisfaisant

30 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Yeumbeul — Les travaux de la route des Niayes, à Dakar, avancent à un rythme progressif, "comme convenu avec toutes les parties prenantes", assure El Hadj Lèye Guèye, coordonnateur de ce projet.

"Sur le taux d'exécution des travaux actuellement, nous sommes sur le rythme de l'aménagement progressif comme convenu avec toutes les parties prenantes", a-t-il dit mercredi à l'occasion d'une visite de chantier à Yeumbeul, dans la grande banlieue dakaroise.

La tournée, destinée à faire le point sur l'avancement des travaux d'assainissement, a également permis à M. Guèye d'échanger avec les équipes engagées sur le terrain ainsi que les populations riveraines.

"Il s'agit d'un projet d'aménagement et d'élargissement de la route des Niayes, sur un linéaire de 15 km, y compris la réalisation d'un système d'assainissement, d'éclairage public et un aménagement paysager", a expliqué El Hadj Lèye Guèye.

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Il a ajouté en plus du volet élargissement, le projet prévoit 47 km de voirie de connexion, sans compter un aménagement de bassins devant faciliter le drainage des eaux jusqu'à la mer.

Selon son coordonnateur, ce projet vise à offrir aux populations "un confort durable" en termes d'assainissement pour améliorer leur cadre de vie.

"Tous les points bas qui constituaient un calvaire pour les populations, vont devenir un vieux souvenir et le projet y veille scrupuleusement", a-t-il assuré.

Il a lancé un appel solennel à tous les usagers de la route, leur demandant de faire preuve d'indulgence pour la gêne occasionnée le temps de l'exécution des travaux dont "les bénéfices durables méritent leur bienveillance".

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