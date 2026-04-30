Afrique: Matam - Les entreprises minières ont contribué à plus 5 milliards CFA au budget national en 2024 (ITIE)

30 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Matam — Les entreprises minières exploitant dans la région de Matam (nord) ont contribué, à hauteur de 5 milliards 600 millions de francs CFA au budget national, au titre de l'année 2024, indique un rapport de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE).

Selon le rapport 2024 de l'ITIE, présenté mercredi à Matam, la contribution de la Société minière de la vallée (SOMIVA) s'élève à 5 milliards 500 millions de francs CFA, contre un apport de 38 millions de francs CFA pour Kanel Ressources, une autre entreprise exploitant du phosphate dans la région.

Le reste de cette contribution globale, soit 7 millions de francs CFA, est venu des autres sociétés minières opérant dans la région.

Le rapport a été présenté en présence du président de l'ITIE, Thialy Faye, de l'adjoint au gouverneur de Matam en charge du développement, Tafsir Baba Anne, des adjoints au préfet des trois départements et des sous-préfets d'arrondissements.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La société civile, les élus locaux, les riverains des mines ont également pris part à la cérémonie.

Le rapport mentionne aussi le volume de production de l'entreprise SOMIVA, correspondant à un total de 532 000 tonnes en 2024, pour une valeur commerciale de 38 milliards de francs CFA.

La SOMIVA, lit-on dans le document, en a exporté 230 000 tonnes pour une valeur commerciale de 19 milliards de francs CFA.

Le Mali, la Suisse et les Pays-Bas restent les principaux clients de cette entreprise dirigée par Ibrahima Sarr, ancien ministre du Budget sous l'ère Abdoulaye Wade.

S'agissant du volet contenu local, le document renseigne que cette société a employé, en 2024, 1037 personnes de nationalité sénégalaise, pour une masse salariale de 1 milliard 728 millions de francs CFA, et seulement 6 expatriés rémunérés à hauteur de 638 millions de francs CFA en termes de salaire brute.

La Société minière de la vallée emploie par ailleurs 21% de femmes, d'après le rapport 2024 de l'ITIE, dont 20% de nationalité sénégalaise.

La SOMIVA a de même payé, pour l'année 2024, 31 milliards de francs CFA à des entreprises nationales, dont une seule entreprise de Matam qui a bénéficié de 6 millions de francs CFA.

Les activités des entreprises minières présentes dans la région de Matam tournent autour de l'exploitation du phosphate dans les communes de Ndendory, Hamady Hounaré et Orkadiéré.

Il s'agit de la SOMIVA, de Kanel Ressources et de deux autres sociétés que sont SOMA et Ama Afrique.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.