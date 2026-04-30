Sénégal: Un panel et des prestations artistiques pour la Journée internationale du slam à Matam

Matam — La Ligue régionale Matam slam a célébré la Journée internationale du slam, mercredi, à travers des panels, déclamations de textes écrits par de jeunes slameurs de la région et des remises de distinctions, a constaté l'APS.

Cette journée portait sur le thème "De l'écriture à l'oralité, comment le slam réconcilie les élèves avec la langue et l'expression".

"Comme tous les slameurs du monde, à Matam aussi, nous avons voulu marquer cette journée à travers des activités et un panel sur un thème que nous avons choisi pour montrer aux élèves que le slam rime avec la lecture", a dit El Hadji Oumar Gaye, coordonnateur de la Ligue régionale Matam slam et initiateur de l'activité.

Intervenant au terme de la cérémonie, il a fait savoir que le choix du thème est aussi une manière de donner aux élèves l'envie de beaucoup lire.

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Le panel animé par un professeur de philosophie venu du lycée de Thilogne a été suivi de prestations de slameurs issus de plusieurs localités de la région, dont Ourossogui, Ogo, Boyinadji et Matam.

Selon M. Gaye, les jeunes pratiquant cet art font de leur mieux, dans la région de Matam, pour que le slam soit mieux connu, ajoutant que le "travail porte ses fruits et les résultats suivent".

"Nous organisons chaque année des concours dans les écoles pour montrer que le slam ne se limite seulement dans la rue. C'est pour cela que nous avons impliqué toutes les écoles de la région et les acteurs culturels", a-t-il expliqué.