Cote d'Ivoire: Formalisation du commerce - Le gouvernement veut recenser 1,5 million d'acteurs économiques

L'État déploie un vaste dispositif d'identification national des opérateurs économiques. Cette démarche vise à assurer la mise en conformité des acteurs du commerce au regard des nouvelles exigences réglementaires.

Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a lancé, le 29 avril 2026 à Abidjan, une opération nationale de recensement des opérateurs économiques. Cette initiative vise à formaliser le secteur commercial et à renforcer sa contribution au développement économique du pays. Au nom du ministre, le conseiller technique Ibrahim Coulibaly a indiqué que ce recensement de masse des commerçants s'étendra sur trois mois, de mai à juillet 2026, et couvrira l'ensemble du territoire national.

L'opération repose sur une approche de proximité, permettant d'aller au contact direct des commerçants afin de faciliter leur enrôlement et leur mise en conformité. « La réussite de cette initiative dépendra de l'engagement de chacun », a souligné Ibrahim Coulibaly, appelant les organisations professionnelles de commerçants à jouer pleinement leur rôle de relais, de sensibilisation et de mobilisation. Le projet est piloté par Universal Technologies (Unitec), dans le cadre d'une convention de concession conclue avec l'État de Côte d'Ivoire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le directeur général, Hamidou Body, a précisé que l'objectif est de recenser plus de 1,5 million d'acteurs économiques en trois mois et de recouvrer au moins un tiers des redevances dues, grâce à une mobilisation collective de toutes les parties prenantes. Une première phase de mise en oeuvre a permis d'atteindre, au 31 janvier 2026, 465 879 opérateurs profilés, dont 127 457 redevances acquittées et 338 422 pétitionnaires n'ayant pas encore payé. Parmi les redevances acquittées, 124 524 cartes de commerçant ont été produites.

Le président de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire (Fenacci), Farikou Soumahoro, également député-maire d'Adjamé, a salué l'implication des organisations professionnelles. « Leur mobilisation, leur sensibilisation et l'adhésion des acteurs ont été déterminantes dès le lancement du projet », a-t-il déclaré. Il a réaffirmé la disponibilité des associations à accompagner l'État dans la mise en oeuvre du service public d'identification et de délivrance de la carte du commerçant.

Dans le cadre de la politique nationale de formalisation des activités économiques, l'État a rendu obligatoire la détention d'une carte de commerçant pour tout opérateur économique exerçant sur le territoire. Le premier dispositif lancé en janvier 2020 n'avait cependant pas permis d'atteindre les objectifs escomptés. Ce nouveau recensement vise donc à corriger ces lacunes et à renforcer la régulation du commerce intérieur.