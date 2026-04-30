Afrique: Classement mondiale de la liberté de la presse - Le Sénégal recule de 4 places

Reporter Sans Frontière (RSF rendu public son classement mondial de la liberté de la presse 2026. Cette classification a mis en lumière une dégradation avancée de la situation de la liberté de la presse au Sénégal, qui au regard du document, a grandement reculé de quatre place par rapport à celle de 2025.

D'après le rapport, mis à la disposition de la presse ce matin, le pays est passé de la 74e place sur 180 pays en 2025à la 78e en 2026, selon les données publiées ce jeudi 30 avril par RFS.

Par contre en Afrique, le Sénégal s'est vu classé à la 17e en 2026.

Une situation qui pourrait s'expliquer selon l'organisation par les pressions économiques.

Il faut noter que dans le classement mondial de la liberté de la presse 2025 établi par Reporters sans frontières (RSF), le Sénégal progresse significativement à la 74e place sur 180 pays. Ce qui représentait alors une progression de 20 places par rapport à 2024, marquée par une relative accalmie des tensions entre les autorités et les médias.