Cote d'Ivoire: Projet « santé pour tous » - Des résultats tangibles enregistrés

L'Ong Medecins avec l'Afrique Cuamm (Cuamm) en partenariat avec Eni Côte d'Ivoire, a mis en oeuvre le projet « Santé pour tous : promouvoir l'accès à des services de santé de qualité pour les populations vulnérables en Côte d'Ivoire » d'avril 2023 à mars 2026. Ce projet a pris fin le mercredi 29 avril 2026, à travers un atelier à l'hôpital général Don Orione d'Anyama.

Il avait pour objectif d'améliorer la qualité des services de santé au sein des établissements du réseau de l'Union des religieux (Ses) dans la santé et le social en Côte d'Ivoire (Urssci) et ce, au bénéfice des populations vulnérables.

Trois ans après, ce projet a enregistré des résultats probants. Il s'agit entre autres, de 20 structures qui ont adhéré au programme Pbf de la Banque mondiale pour améliorer la qualité des soins ; 482 personnes formées (personnels de santé et administratif); 11 centres équipés en matériels médicaux ; 11 centres approvisionnés en médicaments, ainsi que 4 ambulances et une moto mise à disposition.

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Le conseiller technique, Dr Ehui Louis-Bernard, représentant le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a indiqué que le projet « Santé pour tous » s'inscrit pleinement dans la vision du gouvernement, visant à garantir un accès équitable à des services de qualité pour toutes les populations, en particulier les plus vulnérables.

Il appelle les uns et les autres à poursuivre les efforts engagés et à en assurer la pérennisation. Dr Ehui Louis-Bernard souhaite que les enseignements tirés de cette expérience inspirent de nouvelles initiatives et renforcent davantage la collaboration entre les acteurs du système de santé, au bénéfice des populations Ivoiriennes.

Pour le directeur général d'Eni Côte d'Ivoire, Luca Faccenda, ce projet raconte une histoire faite de personnes, de communautés et d'un système de santé qui, pas-à-pas, est devenu plus solide, inclusif et plus proche de ceux qui en ont le plus besoin. Selon lui, les résultats célébrés ce jour, sont importants, mais ce qui compte réellement, c'est la direction qui a été prise, fondée sur la collaboration, la confiance et la responsabilité partagée.

« Notre engagement est de poursuivre sur cette voie, en travaillant aux côtés des institutions, de nos partenaires et des communautés locales, afin de construire un avenir où le développement économique et le bien-être social progressent de concert. Car, en définitive, la véritable valeur de tout projet réside dans les vies que nous contribuons à améliorer », a-t-il souligné.

Le président de l'Urssci et directeur général de l'hôpital Don Orione d'Anyama, le Père Sylvain Oké, a indiqué que ce projet a permis de traduire en action concrète une ambition commune, celle d'améliorer durablement l'accès à des soins de qualité pour les populations les plus vulnérables. « Nous ne sommes plus dans une logique isolée mais une harmonisation nationale au service des populations », s'est-il félicité, soulignant que la collaboration entre le secteur public et le secteur confessionnel n'est pas une option, mais une nécessité.

Pour la Représentante pays de Cuamm et cheffe du projet, Anna Cavestro, ce projet a permis de construire un dialogue concret entre acteurs publics, structures confessionnelles et partenaires. Ila montré que l'impact ne peut être atteint que dans la coordination et la complémentarité. « Ce socle devra être consolidé, notamment pour accompagner l'intégration à la Cmu et le renforcement de la qualité des soins dans une logique de durabilité », dit-elle, précisant que sa structure poursuivra son action en Côte d'Ivoire à travers ses interventions en santé maternelle, néonatale et infantile, en nutrition et en appui au système de santé.