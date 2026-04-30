Cote d'Ivoire: Éducation, ARTs, Culture/Abobo - Les lauréats de l'édition 2026 des Olympiades et du Fesac-A, récompensés

Ils sont au total 2 000 élèves issus des écoles primaires et secondaires, aussi bien publiques que privées à prendre part à l'édition 2026 du Festival scolaire des arts et de la culture d'Abobo (FESAC A) et des Olympiades, organisés par la mairie d'Abobo, sous l'autorité du maire, Kandia Camara.

Cette édition avait pour thème : « Les arts et la culture au service de l'innovation sociale ». Les lauréats, toutes disciplines confondues, au nombre d'une centaine, ont reçu leurs récompenses ce mercredi 29 avril 2026, sur l'esplanade de la mairie d'Abobo, en présence du maire Kandia Camara.

Cette cérémonie a été l'occasion, pour la première magistrate de la commune, de rendre hommage aux élèves, aux autorités traditionnelles et religieuses, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté éducative. « Je salue particulièrement l'administration, les responsables éducatifs, les enseignants et l'encadrement pour leur engagement dans l'organisation réussie des compétitions célébrées », a t elle déclaré, avant de féliciter les commissaires généraux et toutes les équipes ayant oeuvré avec compétence et rigueur à la réussite du FESAC A et des Olympiades.

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Selon Kandia Camara, la commune d'Abobo se distingue par son esprit de partage, de solidarité et d'excellence. « Avec près de 900 candidats recensés après le premier tour, plus d'une centaine ont concouru et démontré leur savoir faire. Je félicite les lauréats primés ce jour pour leurs performances en cuisine, théâtre, danse, chant, slam, conte, peinture et dans les disciplines scolaires. Vous êtes une fierté pour vos parents, pour la communauté éducative, pour la commune d'Abobo et pour toute la Côte d'Ivoire », a t elle adressé aux lauréats.

Elle a également exhorté les enfants à viser l'excellence dans tout ce qu'ils ont choisi de faire. « Si tu décides d'être chanteur, sois le meilleur chanteur ; mathématicien, sois le meilleur mathématicien ; enseignant, sois le meilleur enseignant », a t elle conseillé. À travers les Olympiades et le FESAC A, a t elle expliqué, l'objectif est d'offrir aux élèves l'opportunité de développer leurs talents grâce à des formations dispensées par des professionnels.

L'ambition de la mairie est de former des élèves aux connaissances diversifiées, enracinées dans les valeurs artistiques et culturelles, afin qu'ils deviennent, demain, les dirigeants de la Côte d'Ivoire.

Pour sa part, Prosper Éloi, directeur régional Abidjan 4, a souligné qu'au delà des enseignements académiques, il est essentiel de développer les compétences de vie en permettant aux élèves d'exprimer leurs talents. « Les activités et compétitions organisées hors de la classe révèlent le potentiel extraordinaire des enfants et démontrent la valeur réelle de l'éducation », a t il relevé, tout en remerciant le maire pour son soutien et sa confiance en ces élèves, porteurs des valeurs et de l'avenir du pays.

Mme Beugré Gnamien, 6e adjointe au maire d'Abobo et commissaire générale des Olympiades, a indiqué que l'initiative prend en compte aussi bien les élèves scolarisés que non scolarisés. « Nous recherchons des solutions de remédiation pour les enfants. Madame le maire souligne que la vie elle même est une école exigeante. C'est dans cette optique que nous entendons accompagner tous les enfants, qu'ils soient scolarisés ou non, afin de les rapprocher des réalités de la vie et de les intégrer soit au FESAC A, soit aux Olympiades d'Abobo », a t elle expliqué.

Elle a précisé que les activités ont débuté à la fin du premier trimestre. Les distinctions concernent notamment les élèves de CM2, les meilleurs en mathématiques en terminales C et D, ainsi que les meilleurs en littérature en terminale A. Environ 2 000 élèves ont participé à la première phase de sélection, et seuls ceux ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 14 ont accédé au deuxième tour. Au second tour, seuls les trois meilleurs de chaque niveau ont été retenus. « Cette année marque une première avec des moyennes pouvant atteindre 20. Le même principe s'applique aux élèves de 3e », a t elle indiqué.

Au terme des deux phases, trois élèves ont été sélectionnés en CM2, trois en 3e, trois en terminale A, trois en terminale C et trois en terminale D, soit un total de 15 lauréats.

Concernant le FESAC A, le processus reste identique : formation des jeunes par des professionnels, première compétition, seconde phase, puis finale. Pour cette édition, près d'une centaine de participants ont été récompensés. Les lots étaient composés de numéraires, d'écrans de télévision, de gazinières, de trophées et de divers gadgets.

S'agissant des Olympiades, pour le niveau CM2, l'élève Amon Aba Marielle de l'EPV Le Petit Baobab, avec une moyenne de 20, a remporté le premier prix. En classe de 3e, Fatiga Ibrahim du collège privé Boun Laye Camara s'est classé premier avec une moyenne de 15. En terminale A, Adou Kouassi Ange Kylian a été déclaré vainqueur avec une moyenne de 17. Pour la terminale C, Attoh Désiré Othniel Sales du lycée municipal d'Abobo est arrivé en tête avec une moyenne de 14. Enfin, en terminale D, Mlle Yapi Ruth Épiphanie Victoire du lycée moderne d'Abobo a obtenu le premier prix avec une moyenne de 15.