Cote d'Ivoire: Aquaculture - Objectif ambitieux de 150 000 tonnes de poissons à l'horizon 2030

Selon Dr Kaba Ibrahim, Conseiller technique au ministère des Ressources Animales et Halieutiques, la demande nationale en poisson est estimée à 736 000 tonnes par an (statistiques 2024), tandis que la production nationale ne couvre que 12 % de cette demande.

Ce déséquilibre entraîne un recours massif aux importations, évaluées à 646 000 tonnes, pour une sortie de devises estimée à 520 milliards Fcfa. Face à cette situation, le gouvernement ivoirien, sous le leadership du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, entend inverser la tendance et produire 150 000 tonnes à l'horizon 2030.

Dans cette dynamique, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao), à travers son programme FISH4ACP, apporte un appui technique et financier à l'organisation des Journées promotionnelles de la pisciculture du tilapia dans le centre du pays.

Le lancement officiel de ces journées a eu lieu ce mercredi à Yamoussoukro, sous la présidence de M. Coulibaly Gando, Préfet de région et Préfet du département.

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Promouvoir la pisciculture et la filière tilapia, cette initiative du Partenariat multi acteurs de l'aquaculture en Côte d'Ivoire (PM2ACI), en collaboration avec le ministère, vise à entre autres promouvoir la pisciculture et les acteurs de la chaîne de valeur du tilapia, mettre en lumière les produits de cette filière et offrir un cadre d'échanges et de partage entre professionnels et grand public.

Millan Augustin, Président du PM2ACI, a rappelé l'importance de ces journées : « La pisciculture, et en particulier l'élevage du tilapia, représente une opportunité stratégique pour notre pays.

Elle contribue à renforcer notre souveraineté alimentaire, à créer des emplois pour les jeunes et les femmes, et à dynamiser nos économies locales.

Le PM2ACI a été mis en place pour rassembler et mobiliser tous les maillons de la chaîne de valeur, de la production à la commercialisation, afin de bâtir une filière forte, compétitive et durable. » Une plateforme numérique pour structurer la filière. Les professionnels disposent désormais d'une plateforme numérique commerciale : la Marketplace conçue par le PM2ACI.

Foungnigué Djiré, administratrice nationale du Programme FISH4ACP de la Fao note avec satisfaction les progrès et le travail accompli par le PM2ACI : » la belle organisation de ces journées est à leur actif, mais surtout cet outil numérique la market place qui servira à faciliter le commerce des produits et services d'aquaculture ».

Présentée lors de l'ouverture des Journées promotionnelles, elle permet aux acteurs de la filière aquacole du tilapia d'acheter, vendre, recruter et proposer des services.

Ses objectifs : premièrement de structurer la filière en organisant et formalisant les échanges commerciaux, ensuite de connecter l'écosystème en reliant producteurs, fournisseurs, acheteurs et institutions, puis d'accélérer la transformation digitale des pratiques commerciales et enfin de contribuer à l'autosuffisance alimentaire et au renforcement de la sécurité alimentaire nationale.

Plusieurs participants se sont félicités de cette initiative. « Mon père est pisciculteur à Guiglo avec 12 étangs. Il fait face au coût élevé des aliments et à des difficultés d'écoulement.

Grâce aux informations reçues, notamment sur la plateforme numérique, nous pourrons mieux orienter son activité. » a témoigné Mme Glodé Grace Gisèle.

Ouattara Kaweli, pisciculteur et maire de Ferkessédougou pour sa part s'est voulu précis. « Il est important pour nous de nous retrouver entre pisciculteurs, de partager nos difficultés et de trouver des solutions ensemble. Le coût des aliments reste le principal défi, mais la pisciculture demeure rentable si elle est pratiquée avec sérieux", a-t-il affirmé. Le programme international de soutien FISH4ACP est une initiative portée par l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), financée par l'Union européenne (UE) et le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ). Il est mis en oeuvre par la Fao. Il contribue à stimuler la production de poisson et à atteindre l'objectif du gouvernement ivoirien : la souveraineté alimentaire d'ici 2031.