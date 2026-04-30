Cote d'Ivoire: Journée portes ouvertes - La Cour d'arbitrage du pays se rapproche du public

La Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire (Caci) a organisé le mercredi 29 avril 2026, dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI) à Abidjan-Plateau, une journée portes ouvertes.

Cette initiative vise à rapprocher cette cour au public, à promouvoir ses services et sensibiliser les opérateurs économiques aux avantages de modes des modes alternatifs de règlement des litiges (Marl). Mais aussi de renforcer la proximité entre la Caci et les usagers.

Le président de la Cci-CI, Touré Faman, a déclaré que dans les efforts constants pour l'amélioration du climat des affaires, la question du règlement des litiges occupe une place primordiale. « Elle constitue l'une des préoccupations majeures des opérateurs économiques et des investisseurs. C'est, précisément, pour cela qu'elle a été créée », a justifié Touré Faman, précisant qu'un instrument, aussi performant soit-il, ne peut atteindre pleinement ses objectifs que s'il est connu et surtout compris.

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Pour lui, cette journée vise à rapprocher la Caci de ses usagers, à démystifier ses mécanismes et démonter concrètement sa valeur ajoutée pour le monde des affaires. « La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, en tant qu'institution de promotion et de défense des intérêts du secteur privé, adhère pleinement à cette dynamique, et s'associe avec conviction à cette journée », a déclaré Touré Faman.

Le président de la Caci, Tall Yacouba, a rappelé que cette journée portes ouvertes est destinée aux opérateurs économiques, aux Pme, aux partenaires professionnels du droit, aux étudiants et plus généralement à la population. Il a exprimé sa gratitude au gouvernement allemand à travers le Bmz, ainsi qu'à la Giz, pour leurs engagements en faveur de la promotion de l'Etat de droit en Afrique.

« Depuis son installation officielle le 12 août 1997, la Caci n'a cessé de porter la conviction forte que les litiges commerciaux ne doivent pas être un frein à l'activité économique ; ils doivent être traités avec toute la sérénité nécessaire afin que l'entreprise poursuive sa croissance », dit-il. Ainsi, cette institution a choisi d'accélérer son mouvement, d'intensifier sa présence, et surtout de parler un langage simple, concret et utile aux entreprises. « Les institutions n'ont de légitimité que lorsqu'elles se rapprochent des citoyens et des entreprises qu'elles servent », fait-il remarquer.

Le directeur de la composante Giz, Gogo Hervé, a souligné que cette initiative illustre une ambition claire et essentielle, celle de rapprocher la justice des usagers, en particulier les Pme, et de promouvoir des mécanismes de règlement des litiges adaptés, efficaces et accessibles. « Nous oeuvrons précisément à renforcer l'accès à la justice pour les Pme et à promouvoir les Marl, tels que l'arbitrage et la médiation. Ces mécanismes constituent aujourd'hui des outils modernes, rapides et confidentiels, au service de la sécurité juridique et du développement économique », dit-il.

Selon lui, la Caci occupe une place stratégique, car par son action, elle contribue à offrir aux acteurs économiques des soutions concrètes pour prévenir et résoudre efficacement les différends. C'est pourquoi, dit-il, la Giz réaffirme à travers ce partenariat, son engagement à accompagner les institutions ivoiriennes dans la construction d'un système de justice plus performant, inclusif et accessible à tous.

Pour traduire la confiance que la Caci veut tisser avec les acteurs du monde économique et juridique, une convention de partenariat a été signée avec la Chambre nationale des conseils juridiques (Cncj-CI). Car les conseils juridiques sont les architectes invisibles des relations contractuelles. En effet, ce sont eux qui rédigent, anticipent et sécurisent. « En les associant pleinement à la promotion des Marl, nous faisons entrer ces mécanismes au coeur même de la vie des entreprises, dès la naissance des contrats », a expliqué le président de la Caci.

Le document a été paraphé par le président de la Caci et celui de la Cncj-ci, Koffi Kablan Degnan Michel Benson.