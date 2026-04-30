Cote d'Ivoire: 30 avril 2026 - Journée internationale du jazz

La Journée internationale du jazz permet de sensibiliser la communauté internationale aux vertus du jazz en tant que force de paix, d'unité, de dialogue et de coopération renforcée entre les peuples, ainsi qu'en tant qu'outil pédagogique.

En cette Journée internationale, de nombreux gouvernements, organisations de la société civile, établissements d'enseignement et particuliers actuellement engagés dans la promotion du jazz saisissent l'occasion de favoriser une plus grande appréciation, non seulement pour la musique, mais aussi pour la contribution qu'elle peut apporter à la construction de sociétés plus inclusives.

La Journée internationale du jazz a connu des succès extraordinaires au cours de la dernière décennie, devenant la plus grande célébration annuelle du jazz au monde.

Il s'agit d'un mouvement mondial, engageant des personnes chaque année, sur tous les continents, par le biais de programmes éducatifs, de performances, de sensibilisation communautaire et de couverture médiatique.

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Pourquoi le jazz ?

-Le jazz fait tomber les barrières et crée des opportunités de compréhension mutuelle et de tolérance ;

-C'est un vecteur de la liberté d'expression ;

-C'est un symbole d'unité et de paix ;

- Il permet de réduire les tensions entre les individus, entre les groupes et entre les communautés ;

-Il encourage l'innovation artistique, l'improvisation, de nouvelles formes d'expression et favorise l'inclusion de formes de musique traditionnelles dans de nouveaux courants ;

-Il stimule le dialogue interculturel et valorise les jeunes issus de milieux marginaux.

En novembre 2011, la Conférence générale de l'UNESCO a fait du 30 avril la « Journée internationale du jazz ».

Cette Journée internationale rassemble des communautés, des écoles, des artistes, des historiens, des universitaires et des passionnés de jazz du monde entier pour célébrer et découvrir l'art du jazz, ses racines, son avenir et son impact.

Cette forme d'art internationale importante est célébrée pour la promotion de la paix, le dialogue entre les cultures, la diversité et le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine, l'éradication de la discrimination, la promotion de la liberté d'expression, la promotion de l'égalité des sexes et le renforcement du rôle des jeunes dans le changement social.