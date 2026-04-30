Sénégal: Saint-Louis - Célébration de la 10eme édition de la journée de l'excellence, le Lycée Technique André Peytavin prime ses meilleurs élèves

Le Lycée Technique André Peytavin de Saint-Louis a primé, le week-end dernier, ses meilleurs élèves, sur initiative de l'Amical des Anciens de cet établissement. Au total, 86 élèves ont reçu leurs prix en présence de leurs parents, amis et proches. Ce lycée prépare déjà la célébration, l'année prochaine, de son centenaire. Les anciens élèves de l'établissement, qui se sont fortement mobilisés lors de cette journée, promettent une cérémonie grandiose.

Le Lycée Technique André Peytavin de Saint-Louis a vibré, le week-end dernier, au rythme de l'excellence. Les meilleurs élèves de l'établissement, au nombre de 86 récipiendaires, ont été primés lors de cette dixième (107ᵉ) édition de la journée de l'excellence initiée par l'Amicale des anciens dudit lycée, en partenariat avec l'administration, le gouvernement scolaire et l'Association des parents d'élèves (APE).

Cette cérémonie est devenue aujourd'hui un rituel, soutient le colonel à la retraite Momodou Kane, un ancien élève de ce lycée, membre de la promotion 1972. « Je suis membre de cette amicale qu'on appelle communément ALTAP, Amicale de lycée technique André Pétavin, qui était en train de faire aujourd'hui sa dixième célébration de la journée de l'excellence.

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Cette organisation qui a pour objectif principal de participer auprès des élèves, auprès de l'encadrement professeur et staff du lycée, à leur côté donc participer pour faire évoluer de manière significative, en plus des moyens qui sont là, à aller vraiment vers des résultats de l'excellence », a-t-il déclaré face à la presse tout.

Il a salué également la qualité de l'enseignement, l'encadrement et aussi les beaux résultats obtenus par les élèves. « Pendant dix ans, des contributions extrêmement importantes ont été apportées à cet établissement. Ce qui a permis d'obtenir ces excellents résultats des élèves du lycée qui sont toujours de très bons résultats, pour ne pas dire excellents », a-t-il fait savoir

Aujourd'hui, les préparatifs vont bon train au niveau de ce lycée en vue de la célébration de son centenaire d'existence prévue l'année prochaine. « L'année prochaine, incha Allah, nous organiserons le centenaire du Lycée Technique André Pétavin. Et dès à présent, nous faisons donc un focus sur l'organisation de cet événement qui est véritablement l'objectif principal que nous nous fixons aujourd'hui. Tout le monde va y mettre la main pour que ça soit encore beaucoup plus dynamique et que les résultats soient encore beaucoup plus plausibles », a-t-il annoncé.

En marge de cette journée de l'excellence, le Lycée Technique André Peytavin, sur proposition de l'Amicale des Anciens élèves, a baptisé le bâtiment administratif de l'établissement au nom de Monsieur Babacar Macodou Ndiaye. Une manière de rendre un hommage mérité à cette figure emblématique du lycée, à la fois premier proviseur noir de l'établissement et ancien élève, dont le parcours et l'engagement ont marqué l'histoire de cette prestigieuse institution. La cérémonie a été bouclée à travers un sketch présenté par la troupe théâtrale des élèves dudit lycée.