Tunisie: Impôts - Cinq dates clés à retenir pour mai 2026

30 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La Direction générale des impôts (DGI), relevant du ministère des Finances, a publié l'agenda fiscal du mois de mai 2026, fixant cinq échéances majeures pour le dépôt des déclarations et le paiement des taxes, selon les différentes catégories de contribuables.

La première échéance est fixée au 5 mai, date limite pour le paiement de la taxe de circulation concernant les véhicules destinés à la location ou acquis dans le cadre de contrats de leasing. Elle sera suivie du 15 mai, dernier délai pour le dépôt de la déclaration mensuelle des personnes physiques. Les personnes morales adhérant au système de déclaration et de paiement à distance devront, quant à elles, s'acquitter de cette obligation au plus tard le 20 mai.

Par ailleurs, le 25 mai constitue la date limite pour le dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu des industriels, prestataires de services et professions non commerciales, y compris ceux relevant du régime forfaitaire. Enfin, les personnes morales non concernées par la déclaration à distance devront déposer leur déclaration mensuelle au plus tard le 28 mai. La DGI précise que ces dates correspondent au dernier jour du délai légal et ne doivent pas être considérées comme les seuls jours possibles pour accomplir ces obligations.

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Dans ce cadre, l'administration fiscale invite les contribuables à anticiper le dépôt de leurs déclarations, afin d'éviter l'encombrement des recettes des finances et la saturation du système informatique, généralement observés à l'approche des échéances.

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