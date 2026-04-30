Tunisie: Où suivre en direct le classico Espérance de Tunis - Club Sportif Sfaxien ?

Le stade de Rades accueillera ce jeudi 30 avril 2026 le 146e classico opposant l'Espérance Sportive de Tunis ( EST) au Club Sportif Sfaxien (CSS), dans le cadre de la 12e journée retour du championnat de la Ligue professionnelle 1.

Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 15h30. La partie sera dirigée par l'arbitre Amir Loussif, assisté de la technologie VAR avec Khaled Gouider. Le match sera retransmis en direct sur la chaîne nationale 1 ( Al Wataniya 1) ainsi que sur la chaîne Al Kass 1.

Sur le plan historique, l'Espérance de Tunis domine largement les confrontations directes avec 67 victoires. Le dernier succès des "Sang et Or" remonte au match aller de la saison en cours. De son côté, le Club Sportif Sfaxien totalise 30 victoires, la dernière datant de la saison 2023, sur le score d'un but à zéro.