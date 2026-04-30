Tunisie: Bab El Khadra - Arrestation de trois individus après le meurtre d'un jeune passant

30 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Les agents de la brigade de la police judiciaire de Tunis Médina ont réussi, en un temps record, à arrêter trois jeunes hommes suite à un meurtre survenu à Bab El Khadra.

La victime est un jeune homme résidant au quartier de la Halfaouine.

Les circonstances du drame

Selon les premières investigations, le crime a eu lieu dimanche soir. Une dispute a éclaté entre trois individus dans l'une des ruelles de Bab El Khadra. La victime, qui passait par là par pur hasard et ne participait aucunement à la rixe, a été la cible d'une agression d'une extrême violence.

Arrestations et suite judiciaire

Une source sécuritaire a précisé que la victime avait été transportée à l'hôpital et admise en soins intensifs, avant de succomber à ses blessures le lundi. L'enquête a permis l'arrestation d'un premier suspect dès le dimanche soir, tandis que les deux autres complices ont été interpellés dans la capitale le lundi à l'aube. Le parquet près le Tribunal de première instance de Tunis a ordonné le placement en garde à vue des trois individus pour les besoins de l'instruction.

 

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