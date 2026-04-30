Tunisie: Bab El Khadra - Arrestation de trois individus après le meurtre d'un jeune passant

Les agents de la brigade de la police judiciaire de Tunis Médina ont réussi, en un temps record, à arrêter trois jeunes hommes suite à un meurtre survenu à Bab El Khadra.

La victime est un jeune homme résidant au quartier de la Halfaouine.

Les circonstances du drame

Selon les premières investigations, le crime a eu lieu dimanche soir. Une dispute a éclaté entre trois individus dans l'une des ruelles de Bab El Khadra. La victime, qui passait par là par pur hasard et ne participait aucunement à la rixe, a été la cible d'une agression d'une extrême violence.

Arrestations et suite judiciaire

Une source sécuritaire a précisé que la victime avait été transportée à l'hôpital et admise en soins intensifs, avant de succomber à ses blessures le lundi. L'enquête a permis l'arrestation d'un premier suspect dès le dimanche soir, tandis que les deux autres complices ont été interpellés dans la capitale le lundi à l'aube. Le parquet près le Tribunal de première instance de Tunis a ordonné le placement en garde à vue des trois individus pour les besoins de l'instruction.