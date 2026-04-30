Tunisie: Bardo - La police frappe un réseau présumé de dealers

La brigade de la police judiciaire de Bardo a arrêté deux personnes soupçonnées d'être impliquées dans le trafic de stupéfiants, à l'issue d'une opération sécuritaire ciblée, a indiqué une source sécuritaire.

L'intervention a permis la saisie de quatre plaquettes de résine de cannabis, communément appelée « zatla », ainsi que de quantités supplémentaires préparées en vue de leur commercialisation. Les agents ont également saisi des sommes d'argent dont l'origine serait liée aux revenus de cette activité illégale. Après consultation du ministère public, les procédures légales nécessaires ont été engagées à l'encontre des deux suspects.