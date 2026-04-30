Tunisie: EST-CSS - Deux absences confirmées côté espérantiste

30 Avril 2026
La Presse (Tunis)

L'Espérance Sportive de Tunis (EST) a annoncé, mercredi, l'absence de deux joueurs pour le match face au Club Sportif Sfaxien (CSS), prévu jeudi dans le cadre du sommet de la 12e journée retour du championnat de Ligue 1.

Dans un communiqué, le club de Bab Souika a précisé que le gardien Béchir Ben Saïd a contracté une blessure musculaire à l'entraînement. La durée de son indisponibilité reste à déterminer. De son côté, le latéral droit Mohamed Dräger souffre d'une blessure à l'épaule survenue lors de la rencontre face au Club Athlétique Bizertin. Cette blessure nécessite quelques jours de repos.

Le choc face au CS Sfaxien s'annonce ainsi sous tension pour les deux équipes, le club sfaxien devant également composer avec plusieurs absences. Iyed Belaouafi est forfait en raison d'une blessure musculaire, tandis qu'Amine Aouaidi a subi mercredi une rupture des ligaments croisés.

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