Cote d'Ivoire: Développement durable - Les Nations unies et le pays renouvellent leur cadre de coopération

Les deux parties s'engagent à accélérer la transformation socioéconomique du pays.

Le Système des Nations unies en Côte d'Ivoire et le gouvernement ont renouvelé leur Cadre de coopération pour le développement durable (Ccdd), pour la période 2026-2030. C'était au cours d'une cérémonie organisée le 28 avril, au Plateau.

Selon la coordonnatrice résidente du Système des Nations unies, Hélène N'Garnim-Ganga, le nouveau Ccdd 2026-2030 traduit la vision commune d'accélérer la transformation socioéconomique de la Côte d'Ivoire autour de certaines priorités. Notamment la croissance durable et inclusive, le développement du capital humain, la résilience, la lutte contre le changement climatique et la préservation de l'environnement.

Les Nations unies soulignent que la mise en oeuvre du programme de 4 ans nécessitera un financement de 565 milliards de Fcfa, précisant que 40% du montant est déjà disponible.

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Les 60% restant seront mobilisés par le gouvernement ivoirien, grâce à la diversification des opportunités et avec l'appui des partenaires au développement et le secteur privé.

Pour Hélène N'Garnim-Ganga, le Ccdd 2026-2030 est un instrument qui accompagnera la Côte d'Ivoire jusqu'à l'échéance de l'Agenda 2030. Il représente la dernière opportunité collective pour accélérer les progrès vers les Objectifs de développement durable (Odd).

« En s'appuyant sur des partenariats solides et un alignement fort sur les priorités nationales, le Ccdd 2026-2030 vise à produire des résultats transformationnels et durables pour les populations, en particulier les plus vulnérables », a-t-elle déclaré.

Le ministre du Plan et du Développement, Souleymane Diarrassouba, s'est félicité de ce nouvel engagement. Pour lui, le Ccdd est aligné sur le Pnd 2026-2030 qui favorisera la consolidation durable de la transformation de l'économie et de la société ivoirienne.

À l'en croire, pour atteinte les objectifs, le gouvernement et les Nations unies « assureront un pilotage rigoureux, adossé à des mécanismes d'évaluation exigeants, dans un impératif de transparence envers les populations et de redevabilité ».

La cérémonie de lancement du Ccdd 2026-2030 a été marquée par la signature d'un accord entre la Côte d'Ivoire, représentée par le ministre Souleymane Diarrassouba et les Nations unies, par Hélène N'Garnim-Ganga.

De 2021 à 2025, dans le cadre de sa coopération avec la Côte d'Ivoire, le Système des Nations unies a engagé plus de 300 milliards de Fcfa pour consolider la résilience locale et améliorer l'accès aux services sociaux essentiels.