Cote d'Ivoire: Salon international de l'agriculture de Meknès - L'Anader relance ses projets avec ses partenaires marocains

Une délégation de l'Agence nationale d'appui au développement rural (Anader) a pris part, du 20 au 28 avril, aux côtés du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Bruno Nabagné Koné, à la 18e édition du Salon international de l'agriculture de Meknès (Siam) 2026, au Maroc.

Conduite par son directeur général adjoint chargé de l'Administration et des Finances, Touré Kaffouba, la délégation de l'Anader était également composée du directeur de la formation et de la documentation, Brahima Koné, et de quelques experts.

L'Anader a mis à profit sa participation à ce Salon, pour relancer son initiative d'amélioration de la race de mouton local, le Djallonké, à travers le procédé d'insémination artificielle, avec la semence de la race Sardi du Maroc. Cela vise à rendre le Djallonké plus performant et contribuer à l'approvisionnement du marché ivoirien en viande ovine de qualité.

La délégation de l'Anader a été reçue dans le cadre de ce projet par l'Association nationale ovine et caprine (Anoc) du Maroc avec à sa tête, Abderrahmanne Mejdoubi, son président. Les deux parties ont marqué un réel intérêt à voir aboutir ce projet lancé depuis 2021.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A cet effet, Silué Gborisson, chef du Programme national de sélection ovine (Pnso) de l'Anader, a été invité à prendre part à une formation sur l'insémination artificielle telle que pratiquée au Maroc.

L'Anader a, par ailleurs, entrepris les démarches pour relancer, avec les institutions marocaines, l'ensemble des conventions arrivées à échéance depuis 2022.

De nouvelles pistes de collaboration, notamment dans l'ingénierie agricole, les transferts de compétences et de technologie, l'entrepreneuriat des jeunes, constituent à cet égard, les bases de travail entre les deux parties pour ces nouveaux partenariats.