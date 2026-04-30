Cote d'Ivoire: Filière coton/Relance de la production - Les producteurs s'engagent à reprendre activement la culture cotonnière

La production cotonnière a connu ces dernières années une baisse significative, qui est loin de laisser indifférents les principaux acteurs de cette filière.

Face à ce constat alarmant, l'organisation Interprofessionnelle agricole de la filière coton (Intercoton) a décidé de prendre le taureau par les cornes, dans le but de relancer cette filière, qui a durant des années constitué le fer de lance de l'économie dans la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire.

Ainsi, en collaboration avec les acteurs de la filière, l'interprofession a mené, du 19 au 26 avril, une mission de sensibilisation et de remobilisation des producteurs de coton. Au terme de ces huit jours, les sept équipes déployées sur le terrain ont parcouru près de 70 localités du bassin cotonnier, ce qui leur a permis d'aller à la rencontre de milliers de producteurs et de productrices, plus que jamais engagés pour la culture du coton.

Lors des échanges, les équipes ont rappelé les efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire en vue de soutenir la filière, notamment en matière d'intrants et de prix d'achat, tout en encourageant les producteurs à renforcer leur engagement dans la culture du coton. Sans oublier que les bonnes pratiques agricoles, singulièrement la lutte contre les jassides, ont été au coeur des échanges.

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Au lendemain donc de cette mission, une réunion de synthèse s'est tenue le 26 avril, à Korhogo. Elle a permis de faire le point sur les différentes rencontres. « Les échanges ont été constructifs et empreints de franchise », s'est réjoui Moussa Soro, président du conseil d'administration de Intercoton. Il s'est félicité de l'engagement des producteurs à reprendre la culture du coton.

« Je fais confiance à nos producteurs qui nous ont fait la promesse de reprendre la culture du coton. Je suis convaincu que la prochaine campagne sera meilleure », a-t-il fait savoir.

Cette mission marque une étape importante dans les efforts conjoints de l'État de Côte d'Ivoire et des producteurs de la filière. Cela, en vue de relancer durablement la production cotonnière dans le pays, tout en prenant en compte les préoccupations des producteurs.