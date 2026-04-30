Afrique: Tennis/Côte d'Ivoire Atp 75 - Mmoh élimine Sanogo

Le deuxième tournoi du Côte d'Ivoire challenger Atp a fait une victime, le 29 avril, dans le camp ivoirien

Fin de parcours pour Elijah Sanogo à l'Atp 75 d'Abidjan. Le jeune prodige ivoiro-français est tombé aux portes des quarts de finale sur plus costaud que lui, hier, au Central tennis club. L'Américain Michael Mmoh en a fait une bouchée (6/0 ; 6/2).

Le score reflète la physionomie de la rencontre. Sanogo a gagné 14 points de service contre 16 pour Mmoh. Au niveau du jeu de service gagnés, l'Ivoiro-français n'a obtenu qu'un seul point contre 6 pour l'Américain.

Cette défaite d'Elijah Sanogo n'émeut, en réalité personne. « Je suis venu apprendre. Je voudrais dire merci à la Fédération ivoirienne de tennis qui m'a donné l'occasion de venir essayer. Je l'ai dit tantôt, c'es la première fois que je participe à un challenger. J'ai échoué au premier tournoi, par contre, j'étais dans de très bonnes dispositions pour le deuxième tournoi. Malheureusement, je tombe sur plus fort que moi », explique le jeune Sanogo âgé de 17 ans.

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Il avait en face, un vieux briscard âgé de 28 ans, qui a amassé une bonne dizaine d'expériences. Un joueur professionnel qui joue au haut niveau depuis 2016.

Elijah Sanogo n'a pas rougir de cette défaite, le jeu qu'il a produit durant les 11 jours de tournoi a convaincu la Côte d'Ivoire de son choix porté sur sa Personne, pour étoffer son équipe nationale composée d'Eliakim Coulibaly, Abdouz Aziz Bationo, Koffi Nadal et autres.

Il est classé 248e ATP, pendant que Sanogo cherche ses premiers points sur le circuit international.

Au cours de la même journée, le Turc Mert Alkaya s'est défait du Britannique Paul Jubb (6/1 ; 6/4), tandis que le Belge Michael Geerts, s'imposer à Niels Visker (6/3 ; 7/5).