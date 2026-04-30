Tunisie: La poterie de Sejnane conquiert la Chine - Le Global Times braque les projecteurs sur un trésor tunisien

La poterie de Sejnane, l'un des joyaux du patrimoine artisanal tunisien, a récemment été mise en lumière par le quotidien chinois Global Times dans son édition du 24 avril 2026. L'information a été relayée par l'Ambassade de Tunisie à Beijing, qui souligne l'intérêt croissant de la scène culturelle internationale pour cet héritage ancestral.

Dans un article intitulé "La poterie de Sejnane, un héritage de plusieurs millénaires des villages d'Afrique du Nord", le journal chinois met en avant la richesse culturelle et la profondeur humaine de cet artisanat traditionnel. Il insiste notamment sur le rôle central des femmes artisanes de la région de Sejnane, dont les techniques de fabrication se transmettent de génération en génération, préservant ainsi une identité culturelle et sociale unique.

Le reportage souligne également la singularité des méthodes de production, restées fidèles à des procédés artisanaux ancestraux. Cette authenticité confère à la poterie de Sejnane une dimension patrimoniale exceptionnelle, qui lui a valu une reconnaissance internationale majeure, notamment son inscription sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Selon la représentation diplomatique tunisienne à Pékin, cet intérêt médiatique témoigne de l'écho grandissant que rencontre ce savoir-faire au-delà des frontières nationales, en particulier auprès des milieux culturels internationaux.

Considéré comme l'un des principaux quotidiens en Chine, le Global Times bénéficie d'une large audience tant au niveau national qu'international, ce qui renforce la visibilité de ce patrimoine tunisien et contribue à sa valorisation à l'échelle mondiale. Cette mise en avant s'inscrit dans un contexte de promotion accrue du patrimoine culturel tunisien à l'étranger, où l'artisanat traditionnel apparaît comme un vecteur clé de rayonnement et de diplomatie culturelle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres