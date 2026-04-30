Tunisie: La Tunisienne Amira Romani parmi les 50 femmes qui façonnent l'avenir de l'Allemagne

La Tunisienne Amira Romani figure parmi les "Top 50 Femmes pour l'avenir de l'Allemagne" 2026, une sélection allemande qui met en lumière des profils féminins influents dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la technologie et de l'innovation.

Publiée par DUP Unternehmerin dans le cadre du BIG BANG KI Festival, cette liste distingue 50 dirigeantes qui contribuent activement à façonner les transformations économiques et technologiques de l'Allemagne, première puissance économique européenne. Dans cette sélection, Amira Romani est distinguée dans la catégorie Technologie et Intelligence artificielle, en reconnaissance de son rôle dans le développement et la promotion de solutions innovantes appliquées au secteur de la santé à l'échelle internationale.

Une distinction à portée stratégique

Plus qu'un simple classement, cette initiative éditoriale se veut un indicateur des mutations en cours dans l'économie allemande, en identifiant des profils capables de conjuguer innovation technologique, impact sociétal et transformation des modèles organisationnels. La sélection repose sur un jury réunissant des experts issus des milieux économique, académique et institutionnel, et met en avant une nouvelle génération de leadership féminin au coeur des secteurs stratégiques, notamment l'intelligence artificielle et les technologies de rupture.

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Originaire de Tunisie, Amira Romani incarne une trajectoire remarquable dans le domaine des technologies avancées. Son parcours a notamment été salué par RECONNECTT, qui lui a décerné le prix "Tunisian Woman in Tech of The Year 2023", soulignant son impact au sein de l'écosystème technologique international.

Une contribution clé à l'innovation en santé

En tant que Senior Vice President Innovation & Technology Strategy au sein de Siemens Healthineers, elle pilote la stratégie globale d'innovation et supervise le développement de partenariats technologiques structurants. Elle dirige notamment le programme SHIFT, une initiative d'open innovation favorisant les synergies entre entreprises, start-up, institutions académiques et acteurs publics.

Parallèlement, elle contribue à plusieurs projets d'envergure européenne, dont le consortium ACCESS-AD, dédié à l'amélioration de l'accès aux diagnostics et aux thérapies précoces de la maladie d'Alzheimer, ainsi qu'à des initiatives visant à optimiser la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux. À travers ces engagements, elle participe activement à la transformation numérique du secteur de la santé, en intégrant des solutions fondées sur l'intelligence artificielle et en promouvant des modèles de soins plus durables et inclusifs.

" L'innovation en santé ne se limite pas aux technologies les plus récentes : elle consiste à aligner les personnes, les processus et les outils pour créer une valeur durable".

Une voix influente pour une innovation responsable

Intervenante reconnue sur la scène internationale, Amira Romani partage régulièrement son expertise lors de forums majeurs, notamment le LSI Europe Summit. Elle y défend une vision d'une innovation centrée sur le patient, capable de répondre à des enjeux globaux tels que le vieillissement des populations, la pénurie de personnel soignant et l'accès équitable aux soins.

Cette distinction a été saluée par plusieurs acteurs, dont Tunisian AI Society, qui y voient une reconnaissance de l'excellence des femmes tunisiennes dans les domaines des STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), en particulier dans le champ de l'intelligence artificielle.

Elle met également en lumière leur contribution croissante aux transformations technologiques et sociétales à l'échelle internationale, ainsi que leur rôle dans la construction d'une innovation plus inclusive. En intégrant cette sélection allemande de référence, Amira Romani confirme son positionnement parmi les profils qui façonnent les mutations technologiques à l'échelle européenne. Une reconnaissance qui dépasse le cadre individuel pour illustrer la montée en puissance de talents issus de la diaspora tunisienne dans les secteurs stratégiques de l'innovation mondiale.