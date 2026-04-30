Tunisie: Projet WYSE - 70% des femmes opèrent dans les domaines de l'IA et de l'informatique

Les résultats du projet WYSE concernant l'employabilité des femmes et des jeunes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, lancé par ONU Femmes Tunisie en 2025, révèlent que les secteurs de l'informatique, de la technologie et de l'intelligence artificielle concentrent désormais 70 % des jeunes femmes actives du programme.

Dans un récent communiqué, ONU Femmes Tunisie a souligné que ce projet a été conçu pour répondre aux défis de l'emploi des diplômées de l'enseignement supérieur dans ces disciplines scientifiques. L'initiative repose sur l'implication du secteur privé, vivement encouragé à promouvoir l'égalité des sexes au sein de ses effectifs.

L'événement phare lancé en 2025 dans le cadre de WYSE a réuni 104 diplômées et 29 entreprises. Cette mobilisation a porté ses fruits puisque 41,3 % des participantes ont déjà intégré le marché du travail, permettant le recrutement direct de 43 jeunes femmes dans les domaines des STEM.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'organisation onusienne précise que l'informatique arrive largement en tête en captant 44 % des actives du groupe. La technologie et l'intelligence artificielle suivent avec 26 %, tandis que les données et les mathématiques représentent 16 % des effectifs. Enfin, l'ingénierie et les sciences biologiques ferment la marche avec respectivement 9 % et 5 %. Forte de ce succès, l'organisation a confirmé son intention de lancer la phase WYSE 2. Cette nouvelle étape sera soutenue par l'ambassade des Pays Bas en Tunisie, en partenariat avec le Fonds pour l'emploi des jeunes.