Tunisie: Ligue 1 - Le classique Espérance de Tunis-CS Sfaxien en tête d'affiche ce jeudi

Le classique entre l'Espérance Sportive de Tunis (EST) et Club Sportif Sfaxien (CSS) constitue l'affiche principale des rencontres programmées ce jeudi 30 avril 2026, dans le cadre de la deuxième tranche de la 27e journée de la Ligue 1 professionnelle de football.

Prévu à partir de 15h30, ce choc très attendu sera dirigé par l'arbitre Amir Loussif, assisté par Khaled Gouider à la VAR. Il attire l'attention des observateurs en raison de son importance dans la course au classement, à quelques journées de la fin de la saison. Parallèlement, plusieurs autres rencontres sont au programme à la même heure. Jeunesse Sportive Kairouanaise accueillera Union Sportive de Ben Guerdane, sous la direction de l'arbitre Mahrez Maleki, avec Haythem Guirat à l'assistance vidéo.

De son côté, l'Avenir Sportif de La Marsa affrontera l'Espérance Sportive de Zarzis, une rencontre arbitrée par Sofiane Ouertani, assisté par Aymen Nasri à la VAR. Enfin, l'Olympique de Béja sera opposé au Club Athlétique Bizertin, avec Khalil Jraï au sifflet et Seif Ouertani en charge de l'assistance vidéo. Cette série de rencontres s'inscrit dans une phase décisive du championnat, où chaque point devient crucial dans la lutte pour le titre, les places africaines ou le maintien.