Tunisie: Les prix s'envolent à nouveau à leur plus haut niveau

30 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Les prix du pétrole ont bondi aujourd'hui pour atteindre leur sommet le plus élevé depuis environ quatre ans, suite à des rapports qui accentuent les craintes de nouvelles perturbations des approvisionnements en provenance du Moyen Orient.

Les contrats à terme sur le Brent pour livraison en juin ont progressé de plus de 8 dollars pour s'établir à 126,09 dollars le baril, soit le niveau le plus haut enregistré depuis mars 2022, après avoir déjà cumulé des gains de 6,1 % lors de la séance précédente. Le contrat du mois de juin, qui affiche une hausse pour la neuvième journée consécutive, expire aujourd'hui. Parallèlement, le contrat de juillet, qui est le plus activement échangé, a atteint 113,10 dollars avec une hausse de 2,66 dollars soit 2,4 % après une progression de 5,8 % lors de la séance de la veille.

De leur côté, les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en juin ont grimpé de 2,42 dollars soit 2,3 % pour atteindre 109,30 dollars le baril, faisant suite à une forte hausse de 7 % enregistrée lors de la session précédente.

 

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