Mali: Au pays - Des obsèques nationales pour Sadio Camara

Le Mali rend, ce jeudi, les honneurs de la Nation au général Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, mort le 25 avril 2026 des suites de blessures subies lors d'attaques simultanées d'une ampleur exceptionnelle.

Un décret présidentiel acte l'organisation d'obsèques nationales en hommage au défunt Sadio Camara. Les cérémonies officielles se tiennent ce jeudi 30 avril 2026 à la place d'armes du 34e bataillon du génie militaire à Bamako. Le texte, signé par le président de la transition, le général Assimi Goïta, confie l'exécution de ces dispositions au grand chancelier des ordres nationaux du Mali.

Une disparition au coeur d'une offensive coordonnée

La mort du ministre de la Défense intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement critique. Selon les autorités, des attaques simultanées ont visé plusieurs points stratégiques du pays, notamment Bamako, Kati, Gao, Kidal et Sévaré. L'offensive, revendiquée par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM) et le Front pour la libération de l'Azawad (FLA), a ciblé des infrastructures militaires, la résidence présidentielle et des sites sensibles.

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À Kati, la résidence du ministre aurait été frappée par un véhicule piégé. Malgré une riposte directe contre les assaillants, le général Sadio Camara a été grièvement blessé avant de succomber à l'hôpital, selon le communiqué des autorités.

Un parcours militaire et politique central dans la transition

Né en 1979 à Kati, Sadio Camara était issu de l'École militaire interarmes de Koulikoro, dont il sort major de promotion. Officier de terrain dans le nord du Mali, il s'est progressivement imposé dans les cercles de commandement militaire avant de rejoindre la scène politique nationale à la suite du coup d'État du 18 août 2020.

Nommé ministre de la Défense en octobre 2020, il est rapidement devenu une figure clé de la transition militaire. Écarté temporairement lors des événements de mai 2021, il a ensuite consolidé sa position au sein du dispositif sécuritaire dirigé par les autorités de transition.

L'architecte du recentrage sécuritaire du Mali

Au fil des années, Sadio Camara s'est imposé comme l'un des principaux artisans de la nouvelle orientation stratégique du Mali. Sous son impulsion, le pays a engagé un repositionnement majeur, marqué par la rupture avec certains partenaires occidentaux et le renforcement de la coopération militaire avec la Russie.

La mort du ministre de la Défense apparaît comme un tournant majeur pour la transition malienne, tant sur le plan sécuritaire que politique, laissant ouverte la question de la continuité de la stratégie militaire qu'il incarnait.