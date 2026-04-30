Angola: Petro et Kabuscorp en demi-finales de la Coupe du pays

29 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Kabuscorp do Palanca et Petro de Luanda se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d'Angola de football, après leurs victoires respectives contre Nedji Academia et Interclube.

Le tenant du titre, Kabuscorp do Palanca, a joué à domicile au stade Coqueiros et s'est imposé face à Nedji Academia grâce à un but de Benarfa à la 33e minute sur penalty. Petro de Luanda s'est déplacé au stade du 22 juin et a battu Interclube 3-1, grâce à des buts inscrits en première mi-temps par Tiago Azulão (9'), Jonathan Touro (30') et Vanilson (45+2'). Anderson a inscrit le but de l'honneur pour l'équipe perdante à la 43e minute.

Dans l'autre demi-finale, dans la ville de Benguela, Wiliete a éliminé le Desportivo de Lunda Sul, 1-0, grâce à un but de Yano (24'), tandis que São Salvador s'est incliné face au Desportivo de Huíla, 3-1 aux tirs au but après un match nul et vierge dans le temps réglementaire. Ainsi, en demi-finale, le Desportivo de Huila affrontera le tenant du titre Kabuscorp do Palanca, tandis que Petro de Luanda affrontera Wiliete. WR/LUZ

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