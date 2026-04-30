Angola: Augmentation des cas de VIH/SIDA au premier trimestre à Cunene

Ondjiva — Trois cent soixante-treize nouveaux cas de VIH/SIDA ont été enregistrés au premier trimestre de cette année dans les centres de dépistage et de conseil volontaires de la province de Cunene.

Selon Octavio Chihepo, coordinateur de l'Institut national de lutte contre le sida (INLS) à Cunene, les campagnes de sensibilisation menées auprès de la population sur l'importance du dépistage expliquent cette hausse. Il a ajouté que 14 697 personnes ont été testées durant cette période, soit 60 de plus. Dans une déclaration à l'ANGOP ce mardi, il a indiqué que les personnes séropositives suivent le traitement antirétroviral, qui vise à réduire la charge virale à un niveau indétectable et à augmenter le taux de CD4.

Il a expliqué que durant la période concernée, 11 décès étaient imputables à des complications liées au sida, 318 personnes avaient été réintégrées au programme de traitement antirétroviral et 345 avaient abandonné le traitement en raison de l'éloignement de leur domicile par rapport aux centres de soins.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon la source, 187 femmes enceintes avaient bénéficié d'une prévention de la transmission mère-enfant ; parmi elles, 177 enfants avaient été testés négatifs et 10 mineurs positifs, ces derniers faisant actuellement l'objet d'un suivi médical.

La province de Cunene compte 45 unités de santé offrant des services de prévention de la transmission mère-enfant. Selon les dernières données de l'étude IIMS-2024 (Enquêtes de santé multiples), la province de Cunene a réduit son taux de séroprévalence de 6,1 % à 3,3 %. Les données du recensement général de la population et du logement de 2024 indiquent que Cunene compte 1 806 417 habitants. PEM/LHE/ASS/LUZ