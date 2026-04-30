Angola: Des élèves angolais participent au Championnat panafricain de débats en Afrique du Sud

29 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par CS/ASS/SB

Luanda — Des élèves angolais participeront, du 1er au 3 mai prochain, à Johannesburg, en Afrique du Sud, au Championnat panafricain de débats, qui vise à former les jeunes leaders de demain afin qu'ils contribuent à la résolution diplomatique et constructive des problèmes dans leurs pays.

Lors de cette compétition, les élèves de l'établissement privé Aurora Complexo Escolar Internacional débattront en anglais de sujets d'actualité liés à la géopolitique, l'économie, l'histoire, la culture générale et l'éducation, selon Kinanvuidi Sukama, coordinateur de l'équipe et professeur d'anglais de l'établissement. D'après l'enseignant, l'établissement alignera 18 élèves, répartis en trois catégories (A, B et C) selon leur niveau scolaire (de la 6e à la terminale), afin de garantir une compétition équitable.

Dans une déclaration à l'ANGOP, Kinanvuidi Sukama a affirmé que les débats interscolaires sur le continent africain contribuent au développement de la confiance en soi et des compétences en communication des élèves, tout en formant des leaders, hommes et femmes, capables de contribuer au développement de leurs pays respectifs, notamment en Afrique. Il a ajouté que le Championnat panafricain de débats incite les élèves à développer leur esprit critique et à débattre de la diversité du continent africain, dans le respect de règles et de conditions spécifiques.

Cet événement international rassemble plus de 20 écoles de pays africains tels que l'Angola, la Namibie, la Tanzanie, le Botswana, la Zambie, le Kenya, le Mozambique et l'Afrique du Sud. La première participation du Complexe international Aurora a eu lieu lors de l'édition 2025 du Championnat panafricain de débats, au Cap, en Afrique du Sud.

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