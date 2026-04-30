Angola: Le pays compte 435 000 étudiants dans l'enseignement supérieur

Luanda — Environ 435 000 étudiants sont actuellement inscrits dans l'enseignement supérieur en Angola, a annoncé ce mercredi à Luanda le secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, Eugénio da Silva.

S'exprimant lors d'une table ronde, le responsable a retracé l'histoire du secteur, rappelant qu'après l'indépendance, le pays ne comptait que 2 000 à 3 000 étudiants. « L'inscription massive était nécessaire pour permettre à un grand nombre de jeunes d'accéder à l'enseignement supérieur, mais aujourd'hui, la situation a changé et notre impératif est la qualité », a-t-il déclaré.

Malgré ces chiffres impressionnants, Eugénio da Silva a reconnu l'existence de défis structurels, notamment la préparation de base des candidats, qui conduit nombre d'étudiants à éviter les filières scientifiques telles que les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie et la géologie en raison de lacunes dans leur formation académique antérieure. « Nous devons mener un travail de renforcement en amont, dès le parcours pré-universitaire, afin d'améliorer les compétences des élèves », a-t-il souligné.

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Pour garantir une formation d'excellence, il a indiqué que l'Exécutif accorde la priorité à la qualification du corps enseignant, qui compte 11 900 professeurs, dont 54 % sont titulaires d'une licence, 35 % d'un master et 11,5 % d'un doctorat. Eugenio da Silva a déclaré que l'objectif stratégique est d'inverser cette pyramide dans les cinq prochaines années, en veillant à ce que la majorité des professeurs possèdent un diplôme de troisième cycle.

« À cet effet, des bourses spécifiques ont été créées et l'accès aux programmes de master et de doctorat du pays a été facilité, avec une exemption des critères d'âge et de grade pour les professeurs en exercice, dans le but de rehausser le profil technico-pédagogique du personnel », a-t-il expliqué.

À l'occasion, il a annoncé que l'Institut national d'évaluation, d'accréditation et de reconnaissance des études de l'enseignement supérieur (INAREES) avait évalué, à la fin de l'année précédente, environ 1 200 formations de premier cycle dans divers domaines scientifiques. « Le secteur concentre désormais ses efforts sur l'amélioration de la qualité du processus d'enseignement-apprentissage et sur l'accréditation des formations », a-t-il conclu.

Au cours de la rencontre, des experts, des responsables d'établissements d'enseignement supérieur et des représentants étudiants ont discuté des obstacles persistants à l'accès à l'enseignement supérieur, tels que les infrastructures éducatives et les dispositifs de soutien social aux étudiants, ainsi que du rôle des étudiants universitaires dans le développement de l'excellence de l'enseignement supérieur angolais.