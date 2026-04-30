Angola: Lev'Arte organise un salon des ARTs et de la culture

Caxito — Dans le but de stimuler l'habitude de lire et de créer un échange académique et culturel entre artistes, le Mouvement littéraire et culturel Lev'Arte de Bengo organise la Foire des Arts et de la Culture à Caxito du 30 avril au 1er mai de cette année.

La foire verra la participation de libraires d'occasion, d'écrivains, d'artistes visuels et d'autres expressions culturelles telles que la danse, le théâtre et la musique. Se confiant à l'Angop, le secrétaire exécutif du Mouvement, Simão Felgueira Mbote, a expliqué que l'événement s'inscrit dans le cadre des célébrations de la Journée de la Paix (4 avril) et des 46 ans d'existence de la province de Bengo, célébrés le 26.

Au cours de la foire, une conférence aura lieu sur le thème "La pédagogie du carnaval dans l'art angolais: cas du kuduro", qui sera animée par l'enseignant et chercheur Joaquim Martinho. Lev'Arte est un mouvement littéraire et culturel à caractère philanthropique, fondé le 20 juillet 2006, dont les objectifs sont d'encourager la lecture et la créativité artistique, la publication d'oeuvres scientifiques et littéraires, et de favoriser les échanges culturels entre artistes nationaux et étrangers.