Angola: La Journée Mondiale de la Danse se concentre sur les progrès et défis

Luanda — Ce mercredi 29 avril se commémore la Journée mondiale de la danse est célébrée, un éphéméride qui met à l'honneur cette expression artistique comme instrument d'identité culturelle, d'inclusion sociale et de communication entre les peuples.

La Journée internationale de la danse a été créée en 1982 par le Comité international de la danse, rattaché à l'UNESCO, afin de valoriser la danse comme expression culturelle universelle. Cette date rend hommage à Jean-Georges Noverre, pionnier du ballet moderne, qui a enrichi la danse d'une plus grande expressivité et d'une dimension narrative.

Dans un entretien accordé à l'ANGOP à l'occasion de cet événement, Adriano Freitas, président du conseil d'administration de l'Association des groupes de danse d'Angola, a déclaré que cette journée représente un moment de célébration mondiale des manifestations culturelles liées à la danse, impliquant les pays membres du Conseil international de la danse (CID), organisation dont il est membre.

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Le responsable a également estimé que, malgré les progrès accomplis ces dernières années, la danse en Angola en est encore à ses balbutiements, marquée par des défis structurels, tels que l'absence d'un plan national pour organiser et systématiser le secteur. Selon ce professionnel, le pays a franchi des étapes importantes avec la création d'institutions comme la Faculté des Arts (FAART) de l'Université de Luanda et le Complexe de Danse Artistique (CEART), mais il a souligné la nécessité d'investir davantage dans la formation académique et d'intégrer la danse dans l'enseignement supérieur.

Adriano Freitas a également souligné le manque d'unification des acteurs culturels comme l'un des principaux obstacles au développement du secteur, plaidant pour la création d'une taxonomie des danses nationales qui permettrait de structurer des styles tels que le semba, le kizomba, le kuduro et les danses folkloriques régionales. Concernant le soutien institutionnel, il a déploré la rareté des incitations et des financements, notant que la danse demeure l'un des domaines les moins valorisés de la scène artistique nationale par rapport à d'autres disciplines.

Concernant son parcours personnel, il a souligné que la danse s'est révélée être une opportunité de transformation sociale. Il a débuté sa carrière dans la municipalité de Cazenga, où il a rejoint des groupes locaux, avant de créer ses propres projets et un centre de formation artistique à Zango. Pour ce spécialiste, la danse joue un rôle fondamental dans la valorisation de la culture angolaise et l'inclusion sociale, tout en représentant une contribution économique potentielle grâce au rayonnement international du pays à travers des styles reconnus comme le kizomba et le kuduro.

Quant à l'avenir, il a mis en garde contre le risque de l'immédiateté chez les jeunes danseurs, plaidant pour un plus grand professionnalisme, une meilleure organisation et une plus grande reconnaissance du travail artistique, en insistant sur la création de spectacles et le renforcement des compagnies de danse. En guise de conclusion, il a encouragé les jeunes à investir dans la formation continue et à se consacrer à l'art, soulignant que la danse est un instrument de développement personnel, social et culturel.

La professeure de danse et chorégraphe Rosiany Sofira a considéré la Journée mondiale de la danse comme un moment de reconnaissance mondiale de cet art, soulignant son rôle dans la transmission de l'identité culturelle des peuples. Selon la mentor du groupe Turma do Futuro Tchianda, cette date symbolise une immense joie et l'occasion de célébrer la danse comme un langage universel qui transcende les barrières de la langue, de l'âge et de l'origine.

Évoquant la situation actuelle de la danse en Angola, elle a estimé que le niveau de reconnaissance et d'acceptation avoisine les 60 %, soulignant une évolution significative impulsée par la presse et les réseaux sociaux. Elle a également mentionné que les styles traditionnels, auparavant sous-estimés, ont trouvé leur place dans les événements sociaux et culturels, devenant plus visibles et appréciés du public. Malgré ces progrès, Rosiany Sofira a souligné la persistance de plusieurs défis, notamment le faible niveau de reconnaissance institutionnelle.

Elle a expliqué que le soutien aux projets, groupes et initiatives liés à la danse reste limité, restreignant des activités telles que les ateliers et les conférences, qui pourraient encourager une plus grande participation, en particulier chez les jeunes. Elle a raconté que son lien avec la danse s'est tissé pendant la pandémie de Covid-19, lorsqu'elle a décidé de créer un groupe avec des enfants de son quartier à Luanda pour promouvoir la culture Tchokwe.

L'initiative a donné naissance au groupe Turma do Futuro, qui compte aujourd'hui des dizaines de membres et propose des cours ouverts à tous. La chorégraphe a également déclaré que, à travers ses créations, elle cherche à transmettre des messages en accord avec l'identité culturelle Tchokwe, en valorisant la signification de la musique et des traditions. Aux jeunes qui souhaitent poursuivre une carrière artistique, elle a conseillé concentration, détermination et passion pour la danse, tout en soulignant la nécessité de préserver et de diffuser la culture de manière responsable.

De son côté, le professeur Euclides Moura, connu sous le nom de Kalala, considère que la Journée mondiale de la danse représente un moment d'affirmation de l'art comme moyen d'expression et de liberté, même s'il n'est pas encore suffisamment valorisé en Angola. Le professeur a indiqué que la danse progresse dans le pays, principalement grâce à la nouvelle génération qui investit dans l'innovation et le rayonnement international, soulignant toutefois que la reconnaissance sociale de la profession reste en deçà des attentes.

Selon le chorégraphe, l'un des principaux défis auxquels sont confrontés les danseurs est lié au manque de respect et de reconnaissance de leur activité, souvent considérée comme secondaire. Il a ajouté que le manque de soutien institutionnel limite le développement du secteur, la plupart des incitations provenant d'initiatives individuelles ou de cercles restreints.

Euclides Moura a également défendu la nécessité de créer davantage d'espaces culturels, de festivals et de programmes de formation, ainsi que d'investir davantage dans les danses traditionnelles qui, selon lui, ont été reléguées au second plan face aux tendances modernes. Évoquant l'impact social de la danse, il a souligné son rôle dans l'inclusion, le développement émotionnel et la promotion du bien-être physique, notamment l'inclusion des personnes en situation de handicap.

Pour l'artiste, la danse est aussi un instrument de transmission des récits et des valeurs culturelles. Quant à l'avenir, il s'est montré optimiste, soulignant l'engagement croissant des jeunes dans la valorisation, le recensement et la diffusion des danses angolaises comme un facteur déterminant de leur reconnaissance à l'échelle mondiale. Aux jeunes intéressés par une carrière dans ce domaine, il a conseillé dévouement, patience et persévérance, les avertissant que ce parcours exige des efforts constants mais peut mener à un épanouissement personnel et professionnel.