Angola: L'engagement culturel considéré comme fondamental pour le développement du pays

Luanda — L'entrepreneuse angolaise Laurinda Macedo a déclaré mardi à Luanda que la valorisation et l'investissement dans la culture nationale sont des piliers fondamentaux pour une croissance économique durable et l'affirmation de l'identité angolaise sur le marché mondial.

Dans une déclaration à la presse après avoir reçu le Prix d'excellence des leaders africains, elle a souligné que la promotion des arts et des industries créatives peut contribuer à la création d'emplois, à la génération de revenus et au renforcement de la cohésion sociale. Selon Laurinda Macedo, la promotion des expressions culturelles, englobant la gastronomie, la musique, l'artisanat et les arts du spectacle, dépasse le simple cadre des loisirs.

Elle estime que des données récentes indiquent que le secteur culturel a le potentiel d'attirer des investissements directs et de dynamiser le tourisme culturel, créant ainsi un écosystème bénéfique tant pour les communautés locales que pour l'image du pays à l'étranger.

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« Investir dans le secteur culturel permet de diversifier l'économie, réduisant ainsi la dépendance aux sources de revenus traditionnelles. En professionnalisant les acteurs culturels et en fournissant des infrastructures adéquates, l'État et le secteur privé créent les conditions nécessaires pour que l'économie devienne une source importante de recettes fiscales et un véritable tremplin pour l'emploi des jeunes », a-t-elle souligné.

Outre les retombées financières, elle a affirmé que l'investissement culturel contribue directement à la préservation de la mémoire collective, à la valorisation des langues nationales, des rythmes traditionnels et du patrimoine immatériel, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance et servant d'outil d'éducation civique et de stabilité sociale. Dans ce contexte, il a souligné que la convergence entre les politiques d'incitation publique et l'initiative privée constitue le moyen le plus efficace d'assurer la pérennité du secteur.

« La création d'opportunités de financement, la protection des droits d'auteur et l'amélioration des circuits de distribution des biens culturels angolais sont des étapes cruciales pour que la culture nationale cesse d'être perçue comme un simple élément folklorique et devienne un atout stratégique pour le développement », a-t-il insisté.

Laurinda Macedo, également écrivaine, a poursuivi que la mise en œuvre de nouveaux modèles de gestion et l'ouverture aux marchés internationaux peuvent aider l'Angola à transformer sa riche diversité culturelle en un moteur d'innovation et de diplomatie culturelle. Le Prix d'excellence des leaders africains est un événement majeur qui célèbre le leadership et l'excellence en Afrique australe.

Dans cette édition, des personnalités et des organisations de pays comme l'Angola, le Mozambique et la République démocratique du Congo (RDC) ont été mises à l'honneur, en reconnaissance leur contribution au développement économique, social et commercial de la région.