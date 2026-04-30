Tunisie: Nabeul - Des barrages pleins à 100 % et zéro coupure d'eau cet été

Le réseau des barrages du gouvernorat de Nabeul a atteint sa capacité maximale avec un taux de remplissage de 100 %. Ce résultat exceptionnel est le fruit des précipitations records enregistrées dans la région cette année, selon les déclarations de Jalal Rabhi, chef du département des eaux et de l'équipement rural au Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) de Nabeul.

S'exprimant ce jeudi 30 avril 2026 lors du conseil régional de l'eau au siège du gouvernorat, le responsable a révélé que la région a dépassé sa moyenne annuelle de remplissage de 39 %. Il a confirmé que l'ensemble des ouvrages de captage des eaux de ruissellement sont désormais totalement remplis.

Compte tenu de cette année hydrologique exceptionnelle, le responsable s'est voulu rassurant en affirmant qu'il n'y aura aucun recours aux coupures d'eau cette année. La situation est jugée totalement sécurisée, tant pour l'eau potable que pour l'eau d'irrigation.

Les chiffres clés des réserves à Nabeul

Les grands barrages de la région totalisent 48 millions de m³, tandis que les barrages collinaires stockent environ 24 millions de m³. Enfin, les réserves des lacs collinaires s'élèvent à près de 4 millions de m³.