Tunisie: Mouton de sacrifice - Un prix de vente qui oscille entre 28 et 30 dinars le kilo

Abdelaziz El Harrabi, président de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche de Tataouine, a confirmé à Mosaïque FM que l'autosuffisance en bétail est assurée pour l'Aïd el-Adha. La région dispose d'environ 26 000 têtes (ovins et caprins) pour une demande locale habituelle ne dépassant pas les 22 000.

Les tarifs actuels varient entre 900 et 1 600 dinars pour un mouton de taille moyenne, tandis que les prix des spécimens plus imposants atteignent 2 000 dinars.

Le président de l'Union a précisé que le prix de vente au poids devrait se situer entre 28 et 30 dinars le kilo. Cette tarification, jugée équitable pour les éleveurs, est en attente de validation officielle. Contrairement à l'année précédente, la majorité des producteurs ont conservé leur cheptel pour cette saison.