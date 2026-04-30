Tunisie: Mouton de sacrifice - Un prix de vente qui oscille entre 28 et 30 dinars le kilo

30 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Abdelaziz El Harrabi, président de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche de Tataouine, a confirmé à Mosaïque FM que l'autosuffisance en bétail est assurée pour l'Aïd el-Adha. La région dispose d'environ 26 000 têtes (ovins et caprins) pour une demande locale habituelle ne dépassant pas les 22 000.

Les tarifs actuels varient entre 900 et 1 600 dinars pour un mouton de taille moyenne, tandis que les prix des spécimens plus imposants atteignent 2 000 dinars.

Le président de l'Union a précisé que le prix de vente au poids devrait se situer entre 28 et 30 dinars le kilo. Cette tarification, jugée équitable pour les éleveurs, est en attente de validation officielle. Contrairement à l'année précédente, la majorité des producteurs ont conservé leur cheptel pour cette saison.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.