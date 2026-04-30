Tunisie: FIFA - Six clubs interdits de recrutement

30 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a publié une mise à jour concernant les clubs frappés d'une interdiction de recrutement en raison de litiges avec d'anciens joueurs, entraîneurs ou partenaires.

La liste actualisée sur le portail des sanctions de la FIFA révèle l'intégration de l'Espérance Sportive de Tunis. Le club est sanctionné pour trois périodes de transfert consécutives, une mesure qui sera levée dès le règlement intégral des sommes dues dans le cadre de l'affaire concernée.

Au total, six clubs tunisiens sont actuellement sous le coup de telles sanctions pour un ensemble de 14 dossiers traités par la commission des litiges de la FIFA, avec des jugements rendus jusqu'au 30 avril 2026.

La répartition des dossiers par club:

Club Sportif Sfaxien : 5 dossiers

Union Sportive Monastirienne : 3 dossiers

Avenir Sportif de Rejiche : 2 dossiers

El Gawafel Sportives de Gafsa : 2 dossiers

Stade Tunisien : 1 dossier

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