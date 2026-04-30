Afrique: Plus de 80 personnalités honorées lors du Prix d'Excellence 2026

Luanda — 81 personnes et institutions ayant un impact significatif sur le développement du continent africain ont été honorées mardi soir à Luanda lors du Prix d'Excellence des Leaders Africains 2026, une initiative de la société Luadeira Digital Angola.

La cérémonie s'est déroulée lors d'un gala au cours duquel des mentions honorables et des statuettes ont été remises aux lauréats. Cet événement récompense des carrières exceptionnelles et des contributions majeures au progrès de l'Afrique. Dans une interview accordée à la presse, le coordinateur de Luadeira Digital Angola, David Moma, a indiqué que cette première édition concernait huit pays : l'Angola, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Nigéria, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et la Namibie.

Il a évoqué la possibilité d'inclure davantage de pays lors de la prochaine édition, avec pour objectif de couvrir l'ensemble du continent. Il a précisé que les critères de sélection incluaient l'intégrité, la visibilité, les actions entreprises et leur diffusion, l'opinion publique servant également de base au choix de la personnalité distinguée. Il a ajouté que la cérémonie de remise des prix ne se tiendra pas uniquement en Angola, l'objectif étant de valoriser les Africains, avec jusqu'à cinq éditions par an.

Cette initiative renforce la reconnaissance des talents et de l'engagement social sur le continent, en mettant en lumière des personnalités et des organisations qui, par leurs actions, ont impulsé des changements positifs dans leurs communautés et leurs secteurs d'activité.

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L'organisation a distingué Benvindo Magalhães, Sarchel Nécesio, Sara Mosquito, Hadjalmar El Vaim, Vieg Yuro, Victoria Garcia, Jessi Madalena, Grupo Massimo, Karina Barbosa, Monaliza Queiroz, Ildo Espinha, Kanda Mr. Pardon, Nadir Tati, Louca Mente, Cleyton M, Mariano da Fonseca, Danilo Nhantumbo, Jimmy Dludlu, Paulina Chiziane, Antony Lenko, Silvio Nascimento, Geovany Comandala, Tchizé dos Santos et Hadja Models.

Ont également été honorés Celine Banza, Pensar Angola, Zacarias Samba, Swene Coelho, Rosário António Kivota, Angelina Nekubu, Adilson Paulo, Lilhan Barbosa, Marley Selo, King Levi, Amirah Pinheiro, Ambassadeur Louis, Thando Dhaza, Euphrasie Kayembe, Felix Zola, Ambrosio Ndolumingo, Geraldo Dala, Rinawell, Banda Tv, Willian de Oliveira, Reagan Shole Botale, Sociedade de Advogados.RL et Vina Criolo.

Parmi les lauréats figurent Laurinda Macedo, Djones Paulo, Iracelma Almeida, Ana Paula Rodrigues, Rui Silva, Petro de Luanda, Francisco Destino, Mari Pongue, Platina Line, la Conférence annuelle des jeunes femmes entrepreneures d'Angola, Sílvio Alfredo, Lnk Duílio, Karina Silva, Neurite Mendes, Milca Caquesse Americano, Soraya da Piedade, Yara Mupei, Júlio Varela et Jaqueline Ngulo.

Le Prix africain vise à distinguer les individus, les projets et les institutions pour leur contribution significative dans les domaines du cinéma, de la mode, de la musique, du sport, de la création numérique, de l'événementiel, du théâtre, de la danse, de l'humour, de la littérature, de la présentation télévisée et des arts visuels. Ce prix renforce la coopération culturelle et créative entre les pays lusophones et ouvre la voie à de futures éditions sur d'autres marchés africains. Il se positionne comme une plateforme stratégique pour la visibilité et la reconnaissance des talents du continent.