Angola: L'Inclusion des jeunes dans les politiques publiques abordée dans un ouvrage

Le professeur d'université et chercheur, Bendito Muhusso, a présenté mercredi à Luena (Moxico) son récent ouvrage, intitulé Os Jovens da Juventude Angolana no Espaço das Políticas Públicas" (La jeunesse angolaise dans l'espace des politiques publiques).

Structuré en trois chapitres, l'ouvrage a été lancé dans l'auditorium de l'Institut polytechnique supérieur Walinga de Moxico et analyse l'inclusion, la participation et les tendances de la jeunesse angolaise dans le contexte des politiques publiques. Lors de sa présentation, l'auteur a souligné que l'ouvrage aborde le rôle des jeunes dans la définition des politiques publiques, notamment face aux défis socio-économiques du pays.

Le chercheur a également insisté sur le fait que l'ouvrage identifie les facteurs contribuant à l'inefficacité de la mise en oeuvre de nombreux projets dans le pays, en mettant en lumière les défaillances techniques et administratives ainsi que le phénomène de corruption.

Il a ajouté que l'ouvrage suggère la création d'espaces communautaires dans les zones reculées, une meilleure intégration des jeunes au Parlement et une restructuration du Conseil national de la jeunesse. Il s'agit de la deuxième publication de l'auteur, après "Epístolas - Escritos de um Temporário (Diálogos e Pensamentos)", paru en 2023.