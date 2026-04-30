Angola: Le Prix ENSA-Arte valorise la création artistique des Angolais

Luanda — La secrétaire d'État à la Culture, Maria de Jesus, a déclaré mercredi, à Luanda, que le Prix ENSA-Arte a doté le pays de références culturelles et a valorisé la création artistique des Angolais au cours des 35 dernières années.

Intervenant à l'ouverture de la cérémonie de remise des prix de la 18ème édition du prix, la responsable a déclaré que ce prix constitue un exemple notable de la façon dont la responsabilité sociale peut transcender le niveau institutionnel et prendre une dimension véritablement transformatrice en investissant dans la culture, le talent et la créativité nationale. C'est pourquoi, a*t*elle poursuivi, l'investissement dans la culture "n'est pas un luxe, c'est une nécessité stratégique".

Pour elle, "une nation qui valorise ses artistes, c'est en effet investir dans son identité, sa cohésion et son avenir". Elle a affirmé que l'investissement dans l'art national révèle les talents, stimule les trajectoires et, surtout, reconnaît la valeur de l'artiste en tant qu'agent actif du développement social et culturel. Elle a donc salué le rôle de l'ENSA-Seguros pour son engagement dans la production culturelle au fil des décennies.

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La responsable a indiqué que l'Exécutif angolais reconnaît et valorise ces initiatives, réaffirmant sa performance dans la création de conditions toujours plus favorables à la croissance des arts et à la dignité des artistes. Les grands gagnants de la 18ème édition ont été Maiomona Vua et Adriano Gaspar respectivement dans les catégories Sculpture et Peinture. Les deux artistes ont reçu en guise de prix un trophée et une somme monétaire de six millions de kwanzas chacun.

L'édition 2026 du Prix ENSA-ARTE est également marquée par l'introduction de la Performance Artistique comme nouvelle modalité, élargissant la portée du prix aux formes contemporaines d'expression artistique qui croisent le théâtre, la musique, la danse et les arts visuels et renforçant l'engagement envers la diversité créative des artistes angolais. Le Prix ENSA-Arte est l'un des concours d'arts plastiques les plus prestigieux d'Angola, créé en 1991 par l'ENSA - Seguros de Angola.