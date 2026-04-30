Angola: Un responsable met en avant l'inclusion financière pour le développement du pays

Luanda — Le directeur de l'Institut des Télécommunications (ITEL), Cláudio Gonçalves, a souligné mercredi, à Luanda, l'importance de l'inclusion financière numérique comme pont pour le développement du pays et pour rapprocher les jeunes des solutions modernes de paiement électronique.

Selon le responsable, qui s'exprimait lors du lancement du programme d'activation scolaire sous la devise « Kwik est le futur», il s'agit d'une initiative qui apporte des solutions concrètes pour promouvoir la littératie financière numérique. Cette fois, il a souligné l'inclusion financière numérique comme l'un des principaux moteurs du développement économique de l'Angola, de l'accès à la connaissance et de la prise de décisions financières plus conscientes, sûres et responsables.

« Nous vivons à une époque où la transformation numérique n'est plus une possibilité d'avenir mais est devenue une exigence du présent », a-t-il souligné. Dans ce contexte, l'inclusion financière numérique est l'un des piliers du développement économique, de la formalisation de l'économie et de l'élargissement de l'accès aux opportunités. Cláudio Gonçalves a également associé le moment du lancement aux célébrations des 41 ans d'existence de l'ITEL, qui ont lieu mercredi (29 avril).

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A l'occasion, le président du comité exécutif de l'Entreprise Interbancaire de Services en Angola (EMIS), Duano Silva, a déclaré que le programme "Kwik est le futur" vise à encourager l'adoption de méthodes de paiement numériques chez les jeunes, en favorisant la réduction de l'utilisation de l'argent physique. "Nous parions sur les écoles parce que c'est là que se trouve l'avenir. Nous voulons former une génération prête à utiliser les solutions financières numériques de manière sûre et responsable", a-t-il expliqué.

Le responsable a également révélé que le système compte déjà environ 12 millions de comptes actifs et réalise en moyenne plus de 200 transactions quotidiennes, des chiffres qui démontrent le potentiel de croissance de la plateforme, même si elle en est encore à la phase initiale d'expansion de la campagne. L'événement s'est terminé par une séance de présentation pratique du système, incitant les étudiants à rejoindre la plateforme et à découvrir ses fonctionnalités au quotidien, ainsi qu'un salon réunissant différentes banques.

La Banque Nationale d'Angola, dans le but de contribuer à une plus grande inclusion financière, s'est donné pour priorité de mettre en oeuvre une solution de transfert de crédit instantané, pour couvrir l'ensemble du territoire national et être accessible à l'ensemble de la population, en particulier aux personnes non bancarisées.