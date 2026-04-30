Tunisie: Journée d'études sur les difficultés d'apprentissage chez les enfants à l'hôpital Béchir Hamza

Le laboratoire « Recherches Sémantiques et Linguistique Informatique », en collaboration avec le ministère de la Santé, organise une journée d'étude intitulée « Langage et troubles de l'apprentissage chez l'enfant ». L'événement se tiendra le samedi 2 mai prochain à l'hôpital d'enfants Béchir Hamza de Tunis.

Cette rencontre s'inscrit dans une volonté de conjuguer les efforts interdisciplinaires pour mieux comprendre les phénomènes complexes impactant le parcours éducatif et le développement de l'enfant. Elle se veut un espace de dialogue entre chercheurs et praticiens afin de renforcer la coordination entre les acteurs de l'enfance, de l'éducation et de la santé.

Cette initiative illustre un modèle de recherche scientifique engagé, visant à transformer le savoir en un levier de changement positif pour garantir à chaque enfant son droit à un apprentissage sain et inclusif.