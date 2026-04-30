Tunisie: De Washington à Tunis - Les talents tunisiens à l'assaut des opportunités mondiales

L'Association des professionnels tunisiens américains Tunisian American Young Professionals (TAYP) a tenu son rassemblement national annuel du 24 au 26 avril 2026 au Turf Valley Resort, dans l'État du Maryland. L'événement a réuni un large éventail de participants, incluant professionnels, entrepreneurs, étudiants et figures de la diaspora tunisienne aux États-Unis, ainsi que des invités venus du Canada, de France et de Tunisie.

Intervenant ce jeudi 30 avril 2026, le chargé d'affaires de l'ambassade de Tunisie à Washington, Anis Hajri, a souligné que cette rencontre vise avant tout à renforcer les liens intergénérationnels au sein de la diaspora. Elle offre, selon lui, des opportunités concrètes d'échange entre étudiants, jeunes professionnels et experts confirmés, favorisant ainsi l'émergence de perspectives en matière d'emploi, d'investissement et de partenariats durables.

Lors de son intervention sur Express Fm, le diplomate a mis en avant le rôle stratégique des compétences tunisiennes à l'étranger dans le rayonnement international du pays. Il a insisté sur leur contribution à travers le transfert de savoir-faire et leur implication dans divers projets, tout en rappelant l'engagement de l'ambassade à maintenir un lien permanent avec la communauté tunisienne afin d'assurer accompagnement et soutien.

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Anis Hajri a également relevé que de nombreux talents tunisiens occupent des postes au sein de grandes entreprises internationales telles que Google et Microsoft, témoignant de leur niveau d'excellence et de leur capacité à servir de passerelle entre la Tunisie et son environnement international. Dans ce cadre, il a annoncé l'organisation prochaine d'une rencontre dédiée aux fondateurs de startups tunisiennes, afin de renforcer leur accompagnement.

Sur un autre plan, il a précisé que l'action diplomatique tunisienne s'articule autour de deux axes complémentaires : le soutien à la diaspora et la valorisation des compétences à l'étranger, d'une part, et le renforcement des relations avec les investisseurs américains, d'autre part. Une approche qui, selon lui, repose non seulement sur l'information, mais aussi sur un suivi actif et un accompagnement continu.