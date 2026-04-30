Afrique: MEDPHARMA Africa 2026 - Offensive tunisienne sur le marché pharmaceutique ivoirien

À l'occasion de la 4ᵉ édition du salon MEDPHARMA Africa 2026, organisée du 23 au 25 avril 2026 à Abidjan, le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) a mené une mission de prospection commerciale au profit d'entreprises tunisiennes opérant dans les secteurs de la parapharmaceutique et des compléments alimentaires. L'initiative vise à renforcer la présence tunisienne sur les marchés d'Afrique subsaharienne et à consolider son rôle de partenaire stratégique dans le domaine de la santé.

La mission a permis l'organisation de plus de 120 rencontres B2B avec des acteurs clés de l'industrie pharmaceutique ivoirienne et régionale, impliquant notamment une trentaine d'opérateurs locaux. Ces échanges intensifs ont offert aux entreprises tunisiennes l'opportunité d'explorer des partenariats concrets et d'identifier de nouvelles opportunités commerciales.

En parallèle, plusieurs réunions institutionnelles de haut niveau ont été tenues avec des responsables d'organismes stratégiques, notamment l'Autorité Ivoirienne de Régulation Pharmaceutique, le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens de Côte d'Ivoire ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie d'Abidjan. Ces rencontres ont permis d'aborder les cadres réglementaires, les perspectives de coopération et les leviers d'accès au marché ivoirien.

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Les discussions ont également mis en évidence le potentiel considérable du marché africain de la santé, estimé à plus de 50 milliards de dollars. En Côte d'Ivoire, la production locale ne couvre qu'environ 7 % des besoins nationaux en médicaments, tandis que plus de 40 % des produits médicaux sont régulièrement en rupture de stock, ouvrant ainsi des perspectives importantes pour les opérateurs étrangers.

Cette mission s'inscrit dans le cadre du programme promotionnel 2026 du CEPEX et illustre la stratégie tunisienne visant à valoriser son expertise industrielle et à renforcer son ancrage sur les marchés africains à fort potentiel, en particulier en Afrique de l'Ouest.