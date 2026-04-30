Tunisie: Drame à Béni Khedache - Un homme souffrant de troubles psychiques tue sa mère

La région de Béni Khedache, dans le gouvernorat de Médenine, est sous le choc après un crime atroce. Un homme souffrant de troubles mentaux sévères a étranglé sa mère âgée dans leur domicile rural. Selon Mustapha Abdelkebir, Président de l'Observatoire tunisien des droits de l'homme, le suspect, qui vivait seul avec la victime, suivait un traitement neurologique depuis des années.

Le drame aurait été déclenché par une crise de violence aiguë due à une rupture de traitement et à une pénurie de médicaments. Après les faits, l'individu s'est adressé à ses voisins avec un sang-froid glaçant pour demander de l'aide afin d'enterrer le corps, ce qui a immédiatement alerté les autorités.

Au-delà de l'horreur, ce fait divers sonne comme un cri d'alarme sur l'état de la santé mentale en Tunisie. Pour l'Observatoire, l'auteur est autant une victime qu'un criminel. Le manque de centres d'hébergement obligatoire et la pénurie de médicaments psychiatriques dans les zones marginalisées créent des situations de danger de mort. Un appel urgent est lancé au ministère de la Santé pour sécuriser le suivi médical des patients instables et prévenir de nouvelles tragédies.