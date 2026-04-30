Tunisie: Bizerte/Réouverture du pont mobile - Retour à la normale à partir d'aujourd'hui

Le directeur régional de l'Équipement à Bizerte, Naoufel Ben Alaya, a annoncé ce mercredi que la circulation sur le pont mobile de Bizerte reprendra son cours normal dans les deux sens à partir de demain, jeudi 30 avril 2026, aux alentours de quatre heures du matin.

La même source a précisé que l'ensemble des travaux récemment entrepris, portant sur le revêtement, l'entretien et la maintenance périodique de la structure métallique du pont, sont désormais achevés et validés par un bureau de contrôle technique spécialisé. Il a exprimé sa reconnaissance envers les efforts fournis par les structures techniques, administratives et sécuritaires, ainsi que pour le soutien local et central. Il a également salué la compréhension des citoyens face à l'importance de ces travaux destinés à préserver cet ouvrage stratégique et à garantir sa pérennité.

Les entreprises chargées du projet ainsi que les services techniques de la direction régionale de l'équipement débuteront ce soir, vers vingt heures, le retrait des séparateurs installés durant le chantier. Ces interventions incluent également le nettoyage du site, des passages piétons et des voies de circulation pour tous types de véhicules dans les deux sens. Le directeur a d'ailleurs invité les usagers à continuer de respecter les consignes des autorités sur place.

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Parallèlement au rétablissement du trafic routier, les trois stations de bus, de taxis et de louages retrouveront leurs emplacements initiaux dans la ville de Bizerte dès demain matin.

Il est à noter que ces travaux de maintenance s'inscrivent dans un programme global de modernisation du pont. Ce plan a déjà permis l'aménagement de l'escalier du côté de la mosquée Al Mokhtar à Jarzouna, la création d'un accès pour les personnes à besoins spécifiques, ainsi que le renouvellement du système de freinage avec des équipements modernes. Les interventions ont également porté sur le remplacement des joints de chaussée, le renforcement de l'éclairage directionnel, l'entretien des glissières de sécurité le long des passages piétons, ainsi que des travaux de peinture et de signalisation.

Dans le cadre de la protection de cette infrastructure vitale, le système de fonctionnement du pont a été entièrement rénové, incluant les réseaux électriques, les dispositifs de sécurité incendie et la surveillance globale par caméras. Actuellement, un projet de contrôle technique approfondi de l'ensemble des dispositifs mécaniques et des moteurs est en cours de réalisation par un bureau d'études agréé et spécialisé dans ce domaine.