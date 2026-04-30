Tunisie: Ligue 1 - 27e Journée, matches avancés, Chaouat, le bourreau du CA !

Chaouat tête basse et ratage fatal ©La Presse/Photo Mokhtar hmima.

En ratant lamentablement le penalty de 2-0, le buteur clubiste a permis à l'ASS de revenir. Deux points de perdus qui peuvent coûter cher au finish.

Le CA reste un club maudit et qui n'a pas le goût du finish des saisons. Hier, l'équipe de Benzarti a perdu toute une première mi-temps face à une ASS organisée et aux joueurs techniques comme Haddad et Mjahed. Et quand l'équipe a retrouvé des ardeurs et marqué un but de la tête par Ait Malek à la 50', et quand elle a pris le jeu à son compte sur une pelouse trempée et une pluie battante du stade du Kef, elle rate la balle du KO à la 64'.

Un moment fort et des occasions dont l'une a produit un penalty que Chaouat rate lamentablement. Et pour quelqu'un qui a déjà raté en cours de la saison, il n'a pas fait mieux devant un Ben Chrifia battu, mais le tir fort a été désaxé. L'ASS a trouvé de l'énergie pour revenir et jouer pour égaliser. Objectif atteint à la 83' après un corner et une bourde de Chamekh (pas décisif sur la première occasion d'agir). Jouidi, en cafouillage, met la balle dans les filets. Une action pas précise, mais Belaid, après recours à la VAR, valide le but. Match terminé pour un CA résigné et naïf et un Benzarti dépassé.

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L'ASS gagne un point et reste relégable, et le CA peut voir l'EST revenir si elle gagne aujourd'hui. Dans les autres matches, l'ASG, battu face à l'USM, s'effondre et se dirige vers la ligue 2. La JSOmrane, elle, brille et gagne en déplacement devant un ST en chute libre. La JSO se replace en milieu du tableau. Alors que l'ESS a perdu à Métlaoui dans un match sans enjeu.

Résultats

ASSoliman-C Africain 1-1

STunisien-JSOmrane 1-2

USMonastir-ASGabès 2-0

ESMétlaoui-ESSahel 2-0