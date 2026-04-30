Tunisie: Rached Ghannouchi hospitalisé

30 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Ennahdha a annoncé une dégradation "grave" de l'état de santé de Rached Ghannouchi, ancien président du Parlement tunisien, ayant nécessité son transfert en urgence de la prison vers un établissement hospitalier, où il devrait rester sous surveillance médicale pendant plusieurs jours.

Dans un communiqué, le mouvement affirme que cette situation relance la nécessité d'une libération immédiate de son dirigeant, qu'il considère comme détenu "de manière arbitraire". Le parti se réfère notamment à un avis d'un comité d'experts des Nations unies (n°63/2025), estimant que les poursuites engagées à son encontre sont liées à l'exercice de la liberté d'expression et manquent de fondement juridique.

Ennahdha souligne par ailleurs que l'état de santé de Rached Ghannouchi, lié à son âge et à des maladies chroniques, nécessite une prise en charge adaptée, appelant au respect des engagements internationaux de la Tunisie en matière de droits et de soins.

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