Afrique: L'approche KAIZEN, un pilier pour renforcer la compétitivité économique

Le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, en collaboration avec l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), a organisé aujourd'hui à l'UTICA, la Journée Nationale de la Productivité, placée sous le thème : « L'Approche KAIZEN, un pilier pour renforcer la compétitivité économique ».

Cet événement de portée nationale s'inscrit dans le cadre de la troisième phase du Projet de coopération technique pour l'amélioration de la productivité et de la qualité selon l'approche japonaise KAIZEN, appuyé par la JICA. Durant cette phase, plusieurs innovations ont été apportées à l'approche de dissémination du Kaizen en Tunisie, dont : l'introduction du KAIZEN numérique et des Business Development Services (BDS) ainsi que l'implication du secteur de la formation professionnelle et des métiers du tourisme dans la dissémination du Kaizen.

L'événement a vu la participation de M. Slah Zouari, Ministre en charge du Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Son Excellence M. Jun Saito, Ambassadeur du Japon en Tunisie, Mme. Rinko Jogo, Représentante résidente adjointe de la JICA en Tunisie, M. Slim Ferchichi, Chargée de la Direction Générale de l'innovation et du développement technologique, structure qui supervise le Programme national d'amélioration de la qualité et de la productivité, et M. Go Ohga, Chef d'équipe du projet Kaizen. Notons aussi la présence de représentants de plusieurs ministères et institutions publiques, notamment les centres techniques, ainsi que du secteur privé.

"Ce projet vise bien au-delà de la diffusion d'outils d'amélioration de la productivité et de la qualité, mais à ancrer une culture durable de l'amélioration continue au sein des entreprises tunisiennes en s'inspirant de l'approche japonaise Kaizen", a souligné Mme Rinko JOGO, Représentante résidente adjointe de la JICA en Tunisie

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Grâce à l'appui de la JICA depuis 2006 pour la dissémination de Kaizen en Tunisie, le pays est devenu un pionnier en Afrique, grâce à la formation d'un noyau national de maîtres formateurs KAIZEN hautement qualifiés, ayant permis l'accompagnement de nombreuses entreprises industrielles tunisiennes.

Ceci s'est traduit par des améliorations tangibles de la productivité et de la qualité, illustrées par la présence continue d'entreprises tunisiennes parmi les lauréats du Prix Kaizen Afrique depuis 2019. D'ailleurs, la Tunisie a été désignée, en octobre 2025, comme Centre d'Excellence pour la dissémination du KAIZEN en Afrique.

Actuellement, une délégation de la République Démocratique du Congo (RDC) est en visite en Tunisie pour prendre connaissance de l'expérience tunisienne en la matière, suite au succès des formations sur le Kaizen assurées en RDC en 2025 et 2026 par des Maitres formateurs tunisiens. Cette délégation, qui était présente à cet évènement, a exprimé son intérêt pour s'inspirer de l'expérience tunisienne en la matière.

Au terme de cette journée, cinq entreprises tunisiennes ont été honorées par le Prix Tunisien KAIZEN 2026, notamment les entreprises TESCA TUNISIA GROMBALIA (catégorie PME) et la Société Tunisienne d'Equipements Automobiles "STEA" (catégorie grandes entreprises), lauréates des prix exceptionnels pour les deux catégories du Prix Kaizen Tunisie. L'adoption de cette approche leur a permis de transformer leurs pratiques, mobiliser leurs équipes et améliorer durablement leurs performances. Ces entreprises lauréates constituent des modèles inspirants pour l'ensemble du tissu économique national, et elles participeront au Prix Africain Kaizen 2026.